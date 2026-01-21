El país más fuerte y agresivo de Latinoamérica: cuenta con un ejército que retará a las potencias mundiales y funciona con tecnología militar de vanguardia.

En el escenario estratégico de América Latina, Brasil consolida una posición dominante en materia de poder militar, respaldada por su peso territorial, demográfico y económico. Esta combinación lo ubica de manera sostenida como el actor con mayor capacidad de influencia en temas de defensa dentro de la región.

Las Fuerzas Armadas brasileñas sobresalen no solo por la cantidad de efectivos activos, sino también por el nivel de inversión estatal destinado a su modernización. Con un presupuesto ampliamente superior al del resto de los países latinoamericanos, Brasil ha impulsado el desarrollo de capacidades tecnológicas propias, fortaleciendo su industria de defensa y atrayendo la atención de actores militares a escala global.

¿Cuál es el país con el ejército más grande y mayor inversión en América Latina?

Los análisis de organismos internacionales coinciden en señalar a Brasil como la principal potencia militar de América Latina, tanto por la magnitud de sus fuerzas armadas como por el volumen de recursos que destina a defensa. Informes como The World Factbook ubican al país como el que cuenta con mayor cantidad de efectivos activos, respaldados por una amplia capacidad de movilización.

A esta estructura humana se suma un presupuesto militar que supera ampliamente al del resto de los países de la región. De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto en defensa brasileño alcanzó cifras cercanas a los 23.000 millones de dólares en 2023, consolidando una brecha significativa frente a sus vecinos.

Este nivel de inversión permite sostener una fuerza terrestre moderna, con miles de vehículos blindados en servicio, una armada en proceso de expansión y una fuerza aérea equipada con aeronaves de última generación. El despliegue militar se refuerza con presencia permanente en la Amazonía, en zonas fronterizas estratégicas y en áreas marítimas clave, lo que garantiza un control territorial difícil de igualar en el contexto latinoamericano.

Fuente: narrativas-spin-co

Tecnología militar avanzada y producción nacional

Uno de los pilares fundamentales de su poder militar radica en la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican a la producción de aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con rigurosos estándares internacionales. Actualmente, el país opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que no solo fortalece su autonomía tecnológica, sino que también disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia de autosuficiencia consolida su posición como una potencia militar en ascenso en el contexto global.

Brasil se posiciona entre las principales potencias militares globales

El ranking de Global Firepower 2024 posiciona a Brasil en el puesto 12 a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel y Ucrania. Este reconocimiento no se debe únicamente a la magnitud de su ejército, sino también a su destacada capacidad logística, su extensa presencia territorial y la valiosa experiencia adquirida en diversas operaciones internacionales.

Brasil ha estado involucrado de manera activa en misiones de paz de la ONU y ejerce una notable influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que consolida su doble función: ser una potencia militar y un actor fundamental en la diplomacia de defensa.