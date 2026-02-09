Bogotá entró en una fase decisiva de su transformación en movilidad masiva luego de que la Línea 1 del Metro alcanzara uno de los hitos más importantes desde que empezó a levantarse el viaducto: el sistema ya tiene suficientes trenes y tramos construidos para ponerle fecha al inicio de su operación completa hasta la avenida Caracas, el corazón del transporte público en la capital. La Administración Distrital confirmó que la meta oficial es que la Línea 1 del Metro empiece a recorrer todo su trazado elevado hasta la avenida Caracas durante el primer semestre de 2026, cuando se pondrán en marcha las pruebas operativas con trenes reales sobre el viaducto ya terminado. Esa etapa no es simbólica: significa que los trenes comenzarán a circular de manera continua por los rieles que cruzan Kennedy, la avenida Villavicencio y el corredor de la Caracas, permitiendo validar tiempos de viaje, seguridad, señalización y funcionamiento de estaciones. A partir de ese momento, el Metro entrará en un proceso de habilitación progresiva hasta abrirle las puertas al público. La fecha objetivo para que la Línea 1 opere comercialmente en toda su extensión, conectando el suroccidente con el centro-norte de Bogotá, está fijada para el 14 de marzo de 2028, de acuerdo con el cronograma oficial del proyecto. La llegada del sexto tren marca un punto de no retorno para el Metro de Bogotá. No se trata solo de material rodante: significa que el proyecto ya cuenta con una flota suficiente para iniciar las pruebas dinámicas a escala real sobre el viaducto. Cada tren que entra al sistema permite calibrar puertas, frenos, consumo eléctrico, señalización y comunicación con el centro de control. Con seis unidades ya en territorio colombiano, la Línea 1 puede operar recorridos completos de ensayo, algo imprescindible antes de transportar pasajeros. El Metro ya supera los 10,6 kilómetros de viaducto elevado, una cifra que lo pone en su mayor nivel de avance desde que arrancó la obra. Este tramo atraviesa sectores estratégicos del sur y occidente de la ciudad, como Kennedy y la avenida Villavicencio, y ahora avanza de manera acelerada por la avenida Caracas. Tres vigas lanzadoras trabajan al mismo tiempo instalando las enormes piezas de concreto que sostendrán los rieles del sistema férreo, lo que ha permitido que el ritmo de construcción se mantenga incluso en las zonas de mayor congestión vial. La avenida Caracas es el eje histórico del transporte público de la capital. Allí confluyen las troncales más cargadas de TransMilenio y miles de rutas alimentadoras. Que el Metro llegue hasta ese corredor cambia por completo el mapa de movilidad de Bogotá. Cuando el tren empiece a operar hasta la Caracas, los pasajeros podrán atravesar buena parte de la ciudad sin hacer transbordos, reduciendo tiempos de viaje, filas y presión sobre los buses articulados. Además del trazado actualmente en obra, el Distrito confirmó que la Línea 1 será extendida desde la calle 72 hasta la calle 100. El proyecto ya tiene factibilidad aprobada y se encuentra en fase de selección de la firma que evaluará la propuesta técnica. Esta ampliación permitirá que el Metro llegue a zonas empresariales, financieras y residenciales del norte de Bogotá, integrando aún más el sistema férreo con el corazón económico de la capital. Los trenes de la Línea 1 son fabricados en China por una de las compañías ferroviarias más grandes del mundo. Cada unidad pasa por rigurosos controles de calidad y seguridad antes de ser enviada a Colombia, donde se repiten las pruebas técnicas para certificar su operación. Se trata de trenes eléctricos de última generación, diseñados para operar de forma silenciosa, con bajo impacto ambiental y altos estándares de seguridad, algo clave para una ciudad que apuesta por un transporte masivo más limpio y eficiente.