Una decisión del Gobierno Nacional abrió la puerta a un aumento salarial significativo para integrantes de la Armada Nacional que cumplen misiones en condiciones exigentes. La medida, oficializada mediante decreto, reconoce el trabajo de quienes operan en ríos y mares del país. El beneficio está dirigido a personal que permanece durante largos periodos lejos de tierra firme, enfrentando riesgos asociados a la seguridad nacional. La iniciativa busca compensar esas condiciones con un incentivo económico adicional. La disposición quedó establecida en el Decreto 0272 del 17 de marzo de 2026, expedido durante la administración de Gustavo Petro. Con esta normativa, se fortalece el esquema de bonificación militar para quienes participan en operaciones estratégicas. El incentivo aplicará para oficiales, suboficiales e infantes de marina profesionales que estén asignados a unidades flotantes, estaciones de guardacostas o batallones fluviales, siempre que cumplan los requisitos establecidos. El pago comenzará a generarse a partir del quinto día de navegación continua. Desde ese momento, el porcentaje adicional inicia en el 5% del salario básico y aumenta progresivamente en función de los días en misión. El esquema contempla un incremento gradual del 1% por cada día adicional de operación, lo que puede llevar el beneficio hasta un máximo del 25% del salario mensual del uniformado. Este incentivo económico reconoce labores como la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal y la participación en misiones humanitarias, actividades que suelen desarrollarse en jornadas extendidas y bajo condiciones complejas. Desde el Ministerio de Defensa se precisó que el costo del beneficio será asumido directamente por la entidad, sin afectar el presupuesto general ni otros pagos a los uniformados. Además, el decreto establece que esta bonificación no constituye salario ni prestación social, por lo que no incide en liquidaciones. La norma entró en vigencia desde su publicación, lo que permite que los beneficiarios comiencen a recibir el pago de forma inmediata en todo el país.