El color del papel higiénico puede generar dudas al momento de hacer mercado. Aunque parecen iguales, existen diferencias que vale la pena conocer antes de elegir uno.

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Al recorrer los pasillos de un supermercado en Colombia es común encontrar papel higiénico de color blanco y otros con un tono crema o beige. Para muchos consumidores la diferencia parece únicamente estética, pero el color puede estar relacionado con el proceso de fabricación, el tratamiento de las fibras y las preferencias de quienes buscan determinadas características en este producto de uso diario.

Más allá de la apariencia, factores como la suavidad, la resistencia, el origen de las fibras y el proceso de blanqueamiento son los que realmente influyen en la calidad del papel higiénico. Conocer estas diferencias permite hacer una compra más informada y adecuada para las necesidades de cada hogar.

¿Cuál es la diferencia entre el papel higiénico blanco y el color crema?

La diferencia más evidente es el color, pero este se debe al tratamiento que recibe la materia prima durante su fabricación.

El papel higiénico blanco pasa por un proceso de blanqueamiento que busca darle un aspecto uniforme y limpio. Dependiendo del fabricante, este procedimiento puede realizarse con diferentes tecnologías y estándares industriales que cumplen con las normas sanitarias vigentes.

Por su parte, el papel higiénico color crema conserva un tono más cercano al color natural de las fibras de celulosa o utiliza un proceso de blanqueamiento menos intenso. En algunos casos también incorpora una mayor proporción de fibras recicladas, aunque esto depende de cada marca y no del color en sí.

En otras palabras, el tono no determina automáticamente la calidad del producto.

Papel higiénico blanco o color crema: cuál es la diferencia y cuál conviene comprar. Shutterstock

¿Cuál conviene comprar según sus necesidades?

La mejor elección dependerá de lo que usted valore al momento de hacer mercado.

Si busca una apariencia tradicional y un producto ampliamente disponible en supermercados y tiendas de barrio, el papel higiénico blanco sigue siendo la opción más común.

En cambio, si le interesa adquirir productos que conservan un aspecto más natural o que, en algunos casos, utilizan procesos de fabricación con menor nivel de blanqueamiento, el papel color crema puede ser una alternativa atractiva.

Lo importante es revisar la información del empaque y no basar la decisión únicamente en el color.

¿El papel higiénico color crema es más ecológico?

No necesariamente. Existe la creencia de que todo papel higiénico color crema es más amigable con el medio ambiente, pero esto no siempre es cierto.

Algunos fabricantes utilizan fibras recicladas o reducen ciertos procesos industriales, mientras que otros simplemente producen un papel con un tono diferente. Por esa razón, si el objetivo es comprar una opción más sostenible, conviene verificar si el empaque indica el uso de material reciclado o certificaciones relacionadas con el manejo responsable de los recursos forestales.

El color, por sí solo, no garantiza un menor impacto ambiental.

¿Cuál es más suave: el papel higiénico blanco o el crema?

La suavidad no depende del color. Esta característica está relacionada con factores como:

El número de hojas.

La calidad de la celulosa utilizada.

El proceso de fabricación.

El relieve o textura del papel.

Los tratamientos adicionales que incorpora cada marca.

Es posible encontrar papeles blancos muy suaves y otros bastante rígidos, al igual que ocurre con las versiones color crema.

¿Cuál es mejor comprar: papel higiénico blanco o color crema?

No existe una respuesta única.