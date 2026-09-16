Un sencillo truco permite proteger las ruedas del equipaje durante el traslado, pero hay una diferencia clave entre usar cinta adhesiva y papel film.

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Cada vez más personas colocan cinta adhesiva en las ruedas de sus valijas antes de viajar para evitar que acumulen suciedad y bacterias durante el trayecto.

Las ruedas del equipaje están en contacto constante con pisos de aeropuertos, calles, estaciones y baños públicos, por lo que pueden transportar tierra, polvo y otros residuos hasta el hogar o la habitación del hotel.

Por ese motivo, muchos viajeros comenzaron a utilizar un sencillo truco, cubrir las ruedas con cinta adhesiva antes del viaje y retirarla una vez que llegan a destino.

¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija?

El principal objetivo de esta práctica es mantener las ruedas limpias y evitar que la suciedad acumulada termine en pisos, alfombras o camas al ingresar al alojamiento.

Además, quienes utilizan este método aseguran que permite:

Reducir la cantidad de polvo y barro que se acumula en las ruedas.

Facilitar la limpieza del equipaje al regresar a casa.

Evitar que restos de suciedad entren en contacto con otras superficies.

Proteger temporalmente las ruedas durante el traslado.

La recomendación es utilizar cinta adhesiva resistente, colocarla sobre la superficie de las ruedas antes de salir y retirarla una vez finalizado el trayecto.

Poner cinta adhesiva o papel film en las ruedas de la valija

Cubrir las ruedas de la valija antes de un viaje puede servir como una medida sencilla para protegerlas durante el traslado y, en algunos casos, detectar si el equipaje fue manipulado. Sin embargo, no todos los materiales cumplen la misma función: mientras el papel film permite envolver la rueda sin dejar adhesivos sobre sus componentes, la cinta puede quedar pegada, acumular suciedad y dificultar el movimiento de la rueda.

Por eso, si se busca proteger las ruedas sin dañarlas, el papel film es la alternativa más conveniente. Lo recomendable es envolver la rueda varias veces, cubriendo bien la superficie pero sin apretar demasiado ni impedir que pueda girar libremente. Además, conviene evitar que el material quede suelto o pueda desprenderse durante el traslado permitiendo retirarlo fácilmente al llegar y revisar el estado de las ruedas sin dejar residuos.

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¿Cómo aplicar correctamente el papel film?

Para poner en práctica este truco, solo es necesario seguir unos pocos pasos: