El proyecto lo convertirá en un centro clave para la atención, la investigación y la formación médica (Fuente: archivo).

Gobierno tiene listo un proyecto para eliminar apps de transporte en Colombia

El Hospital San Juan de Dios, uno de los símbolos más poderosos de la salud pública en Colombia, entró oficialmente en una nueva etapa tras un acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional que destrabó su recuperación integral.

El histórico complejo, cerrado durante décadas, será reabierto como un hospital de alta complejidad, con enfoque en envejecimiento, investigación clínica y formación de talento humano, con una inversión estatal que lo proyecta como uno de los polos médicos más importantes del país.

La alianza entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro permitió sellar un convenio de cooperación que garantiza recursos, define áreas técnicas y pone en marcha la rehabilitación de los edificios del complejo ubicado en el centro de la capital.

La decisión marca un punto de quiebre para una institución que durante años fue sinónimo de abandono y hoy vuelve a ocupar un lugar estratégico dentro del sistema de salud colombiano.

Hospital San Juan de Dios: ¿qué va a pasar tras el acuerdo entre Petro y Galán?

El San Juan de Dios no volverá como un hospital tradicional. El plan oficial lo transforma en un centro de alta complejidad especializado en la atención de personas mayores, la investigación sobre envejecimiento y la formación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud.

Esto lo convertirá en un espacio donde se atienden pacientes, se forman especialistas y se desarrollan nuevas soluciones para los retos que trae una población cada vez más longeva.

El hospital seguirá siendo propiedad del Distrito, pero operará bajo un esquema de cooperación con la Nación, lo que garantiza estabilidad financiera y proyección a largo plazo.

Un hospital emblemático del país con más de 300 años será recuperado para siempre.

Inversión del Gobierno en la recuperación del hospital

La Nación destinará una bolsa histórica para poner en marcha el complejo hospitalario. Se trata de una inversión que permitirá restaurar edificios, adecuar áreas clínicas, montar laboratorios, salas de docencia e infraestructura para investigación biomédica y social.

Estos recursos no solo cubrirán obras físicas, sino también la operación inicial del nuevo hospital, lo que incluye equipamiento, tecnología médica y desarrollo académico.

Este hospital será clave para la atención de los adultos mayores

Colombia vive un cambio demográfico acelerado: nacen menos personas y cada vez hay más adultos mayores. El nuevo San Juan de Dios nace justamente para responder a esa realidad. Allí se estudiarán enfermedades asociadas al envejecimiento, se diseñarán modelos de cuidado y se pondrán en marcha formas innovadoras de atención como la telesalud, el acompañamiento comunitario y la integración entre lo social y lo médico.

La idea es que no sea solo un hospital, sino un laboratorio de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población mayor en Bogotá y en todo el país.

Estos edificios del complejo San Juan de Dios serán reabiertos primero

La recuperación será progresiva y ya tiene puntos de partida definidos. Uno de los primeros inmuebles listos es el edificio de mantenimiento, que funcionará como Centro de Educación en Salud. También arrancarán las obras en estructuras emblemáticas como el edificio Santiago Samper y el de Enfermedades Tropicales, mientras avanzan los estudios para habilitar completamente el resto del complejo.

En total, el San Juan de Dios cuenta con 24 edificaciones distribuidas en 16 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los complejos hospitalarios más grandes del país.

¿Cómo se formarán los nuevos médicos y profesionales de la salud en este hospital?

El nuevo modelo del San Juan de Dios integrará atención real con formación académica. Estudiantes de medicina, enfermería y otras áreas de la salud se capacitarán directamente en escenarios clínicos, trabajando con pacientes y participando en procesos de investigación sobre envejecimiento, enfermedades crónicas y cuidados de largo plazo.

Esto permitirá formar profesionales preparados para los desafíos que ya enfrenta el sistema de salud colombiano, especialmente en el cuidado de adultos mayores.