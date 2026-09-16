La forma de guardarlas también ayuda a mantener el menaje organizado.

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Guardar las ollas con la tapa puesta o separada es una duda frecuente al momento de organizar la cocina.

Aunque ambas opciones permiten aprovechar el espacio, la recomendación más práctica es almacenar las ollas sin la tapa completamente cerrada y dejarla aparte o ligeramente abierta, siempre que el espacio lo permita. Esta forma de guardarlas ayuda a evitar que la humedad y los olores queden atrapados después de lavar y secar el menaje.

¿Es mejor guardar las ollas con la tapa puesta o separada?

La recomendación general es guardar las ollas con la tapa separada, especialmente cuando ya fueron utilizadas y lavadas. De esta manera, el interior del recipiente puede ventilarse y se reduce la posibilidad de que queden restos de humedad entre la olla y la tapa .

Cuando la tapa se deja completamente puesta, el espacio queda más cerrado. Si todavía hay agua después del lavado, esa humedad puede permanecer atrapada durante horas y favorecer la aparición de malos olores o manchas, sobre todo en ambientes poco ventilados.

Separar ambas piezas también permite revisar con mayor facilidad que la olla esté completamente seca antes de guardarla.

¿Por qué recomiendan no guardar las ollas con la tapa cerrada?

El principal motivo es la acumulación de humedad. Después de cocinar, lavar y secar una olla, pueden quedar pequeñas gotas en el borde, las asas o la parte interior de la tapa. Si esta se coloca encima y queda ajustada, el aire circula menos.

Con el tiempo, esa humedad puede generar olor a guardado, manchas de agua y, en algunos casos, deterioro en determinadas superficies. El riesgo es mayor si la olla se almacena inmediatamente después de lavarla o si se encuentra en un gabinete cerrado.

Por eso, dejar la tapa a un lado permite que ambas piezas terminen de secarse y evita que el recipiente quede sellado.

¿Cómo se deben guardar las ollas para evitar malos olores?

Para conservar las ollas en buen estado, lo más importante es lavarlas, secarlas por completo y guardarlas en un lugar limpio y ventilado. No basta con retirar el exceso de agua: también conviene revisar el borde, las asas y las zonas donde suele acumularse humedad.

Una forma sencilla de organizar el menaje es colocar las ollas apiladas, si el fabricante lo permite, y guardar las tapas en posición vertical o en un espacio separado. Así se aprovecha mejor el gabinete sin mantener el recipiente completamente cerrado.

Si la tapa debe quedar encima por falta de espacio, puede dejarse ligeramente desplazada para permitir la circulación del aire.