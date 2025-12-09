Confirmado: el Gobierno anunció que este feriado no se mueve y se perderá un fin de semana largo clave.

El anuncio oficial del calendario de feriados 2026 obligará a muchos trabajadores a replantear sus planes. En particular, la falta de un puente descarta un fin de semana largo e impacta directamente la programación de escapadas turísticas.

El recuento anual de festivos para 2026 alcanza 18 días, algunos de los cuales quedan distribuidos de manera que reducen la cantidad de puentes continuos. Aunque el total de feriados sube respecto a años previos, la coincidencia de fechas hace que se pierda un día clave para el turismo interno.

En 2026 habrá 18 días festivos (Fuente: archivo).

El incremento a 18 festivos responde en parte a la reubicación de días que en 2025 cayeron domingo; por ejemplo, fechas religiosas como el Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo se conmemoran por separado el próximo año. No obstante, que en 2026 el Día de las Velitas suceda un martes elimina el fin de semana de tres días seguidos (sábado a lunes) que muchos aprovechaban.

De los 18 festivos de 2026, 11 serán puentes, pero la ausencia del puente del 8 de diciembre afecta a trabajadores y al sector turístico que tradicionalmente concentra reservas para ese periodo.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

Estos son los 18 días festivos confirmados en Colombia para 2026: