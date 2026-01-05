El subsidio que ofrece Colsubsidio de $80.000 debe usarse en una sola compra y está disponible en tiendas autorizadas de Cundinamarca, Tolima y Risaralda.

Miles de hogares comienzan el año organizando sus finanzas y uno de los gastos más fuertes de enero es la compra de útiles escolares. Cuadernos, colores, libros y otros materiales pueden costar entre $60.000 y $300.000, según la cantidad y la calidad de los productos.

Ante este panorama, las cajas de compensación familiar se convierten en un apoyo clave para trabajadores dependientes e independientes afiliados, ya que ofrecen subsidios económicos o bonos canjeables para cubrir parte de estos gastos educativos.

Entre las entidades que brindan este beneficio se encuentra Colsubsidio, que en 2026 habilitó un bono de $80.000 por cada menor a cargo, destinado a la compra de útiles escolares y otros elementos educativos.

Qué es el bono escolar de Colsubsidio y quiénes pueden acceder

El bono escolar de Colsubsidio está dirigido a afiliados activos que tengan personas a cargo entre los 5 y 12 años de edad. El subsidio tiene un valor de $80.000 por cada estudiante registrado y puede redimirse durante el primer trimestre del año, entre enero y marzo.

Este beneficio permite acceder no solo a útiles escolares, sino también a materiales educativos, uniformes, cursos de idiomas, tecnología y servicios de conectividad, según las condiciones establecidas por la caja de compensación.

El beneficio busca aliviar los gastos de inicio de clases, uno de los más altos del año para los hogares con hijos en edad escolar.

Cuáles son los 3 documentos que debe presentar para cobrar el bono de $80.000 en Colsubsidio

Para reclamar el bono escolar de Colsubsidio, los afiliados deben presentar tres documentos básicos al momento de la redención:

Documento de identidad del afiliado, para validar la titularidad del beneficio. Tarjeta de afiliación a Colsubsidio, que acredita la vinculación activa a la caja de compensación. Documento del menor a cargo, con el fin de verificar la edad y el parentesco del beneficiario

Además, el afiliado puede generar un código QR desde la aplicación Mi Colsubsidio, el cual facilita el proceso de redención en los establecimientos autorizados.

Dónde y cómo se puede redimir el bono de Colsubsidio

El bono de $80.000 puede redimirse en tiendas Ara y almacenes Éxito autorizados, presentando los documentos requeridos o el código QR generado desde la aplicación oficial.

El saldo debe utilizarse en una sola compra y está disponible únicamente en tiendas habilitadas de Cundinamarca, Tolima y Risaralda, de lunes a sábado. Por este motivo, se recomienda confirmar previamente el punto de venta autorizado antes de realizar la compra.

Hasta cuándo se entrega el subsidio escolar en 2026

Colsubsidio informó que el subsidio escolar se entregará durante el primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo de 2026. No obstante, la entidad no descarta ampliar las fechas de entrega para beneficiar a más afiliados que cumplan con los requisitos.

Para obtener información adicional, los interesados pueden comunicarse a la línea 7457900, opción 2, consultar el sitio web oficial de Colsubsidio o acercarse a los centros de servicio ubicados en Bogotá y Cundinamarca.