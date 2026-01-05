Este país impulsa un proyecto innovador que pretende transformar la ingeniería y la arquitectura a nivel mundial. (Fuente: Archivo)

La Torre Jeddah se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos a nivel global. Con una altura proyectada de 1000 metros, este rascacielos tiene la intención de establecer nuevos récords y consolidar a Arabia Saudí como un referente mundial en la construcción de gran escala. Los cimientos ya están en desarrollo, marcando el inicio de una estructura destinada a transformar el horizonte urbano.

El edificio no se erige de manera aislada. Forma parte de una estrategia nacional más amplia que busca diversificar la economía saudí y posicionar al país como un centro de innovación. En este contexto, la torre se convierte en el símbolo visible de una apuesta por la arquitectura extrema, que busca integrar poder económico, diseño y tecnología.

Un diseño innovador que rompe barreras en arquitectura

El proyecto fue concebido por el estudio Adrian Smith + Gordon Gill, responsables también del Burj Khalifa, actual rascacielos más alto del mundo. En esta ocasión, el reto es aún mayor: superar la marca de Dubái y llevar la construcción vertical a un nuevo umbral, con una altura que, de concretarse, duplicará muchos edificios icónicos.

La forma del rascacielos está inspirada en elementos naturales del desierto, con una silueta estilizada de cristal que reduce el impacto del viento. Los planos prevén 157 plantas y un complejo sistema de ascensores de alta velocidad, diseñados para recorrer enormes distancias internas en pocos segundos.

La Torre Jeddah: el rascacielos que superará los 1000 metros y transformará Arabia Saudí. (foto: archivo).

El nuevo pulso del desarrollo urbano

La torre será el eje central de Kingdom City, un megaproyecto urbano valorado en cerca de 20.000 millones de dólares. Este desarrollo incluirá hospitales, universidades, centros educativos y zonas residenciales destinadas a unas 100.000 personas, consolidando un nuevo núcleo económico en la ciudad de Yeda.

En el interior del rascacielos habrá residencias de lujo, oficinas, áreas comerciales y un hotel de alta gama. Uno de los mayores atractivos estará en las plantas superiores, donde se ubicará el mirador más alto del mundo, con vistas panorámicas al mar Rojo y al entorno urbano.

La Torre Jeddah: un rascacielos de 1000 metros que transformará Arabia Saudí (foto: archivo).

Ingeniería innovadora para sostener un gigante

Las obras se reactivaron a comienzos de este año tras un periodo de pausa y ya alcanzan decenas de plantas en su núcleo central. Uno de los principales desafíos ha sido el manejo del hormigón a grandes alturas, una tarea que exige tecnología y precisión inéditas en proyectos de este tamaño.

La firma de ingeniería Thornton Tomasetti explicó que el diseño estructural prioriza la eficiencia y la estabilidad frente al viento. La torre se apoya sobre una losa de cimentación de cinco metros de espesor y más de 270 pilotes profundos, capaces de sostener el peso del futuro edificio más alto del mundo. Si el calendario se cumple, la Torre Jeddah estaría finalizada en 2028, convirtiéndose en un nuevo referente de la construcción global.