La regulación que rige el contrato de alquiler en Colombia fija derechos y deberes tanto para propietarios como para arrendatarios. Allí se detallan las reglas sobre terminación, prórrogas y causales válidas para recuperar un inmueble, con el objetivo de evitar conflictos entre las partes. La Ley 820 de 2003 establece los escenarios en los que un dueño puede solicitar la restitución de la vivienda, siempre que notifique por escrito con al menos tres meses de anticipación. Entre las razones admitidas están el incumplimiento en el pago del canon, el uso indebido del inmueble o la afectación a la convivencia. Sin embargo, la norma también contempla una protección clave: si el propietario no cumple con las condiciones que invoca para terminar el contrato, deberá asumir una indemnización a inquilinos, lo que cambia el panorama para miles de arrendatarios en el país. El capítulo VII de la ley autoriza la terminación unilateral del contrato al finalizar el plazo inicial o sus prórrogas. No obstante, si el dueño desea darlo por terminado antes del vencimiento, debe justificarlo bajo causales específicas y respaldarlo con una garantía económica. La norma exige que, al notificar al arrendatario, el propietario constituya una caución equivalente a seis meses de arriendo en una entidad bancaria o aseguradora. El artículo 22 señala que el arrendador acompañará al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por compañía de seguros legalmente reconocida. Esta deberá estar constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente a seis meses del precio del arrendamiento vigente. Las razones que permiten pedir el inmueble antes del vencimiento están claramente delimitadas y deben materializarse en un plazo máximo de seis meses. Estas razones incluyen: Si pasado ese periodo el propietario no concreta la causa alegada, estará obligado a pagar la compensación correspondiente, según lo estipulado en la legislación vigente.