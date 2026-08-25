Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 25 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 593,12 pesos colombianos.

La cotización del real mostró un leve avance semanal de 1.03%, pero en el último año acumula una caída de 16.46%, lo que sugiere una tendencia bajista en el largo plazo pese al repunte reciente.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.86%, es mayor que la volatilidad anual del 15.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión el Real se apreció frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real comenzó estable, subió, encadenó tres caídas, rebotó, se mantuvo, volvió a caer dos jornadas y cerró al alza, dejando un balance general bajista.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 25 de agosto de 2026,

El costo de 100 reales en Colombia es de 59311.79 pesos colombianos; 200 reales cuestan 118623.59 y 500 reales, 296558.97.