Un truco casero se volvió popular para mantener este electrodoméstico limpio y libre de malos olores.

La mezcla de vinagre blanco y agua destilada se convirtió en una alternativa casera para mantener limpia la heladera y combatir algunos de los olores que pueden acumularse en su interior.

Su acidez permite remover restos de suciedad y ayudar a neutralizar determinados compuestos responsables del mal olor, por lo que puede ser útil después de limpiar derrames o retirar alimentos en mal estado.

Además, es una opción sencilla para realizar una limpieza habitual de estantes, paredes y otras superficies interiores. Sin embargo, el vinagre no reemplaza una limpieza profunda ni debe considerarse un desinfectante capaz de eliminar todo tipo de microorganismos: su principal utilidad está relacionada con la limpieza y el control de olores.

¿Para qué sirve rociar la heladera con vinagre y agua destilada?

Rociar la heladera con una mezcla de vinagre blanco y agua destilada puede ayudar a limpiar las superficies y reducir los malos olores que quedan después de almacenar distintos alimentos. La acidez del vinagre permite remover parte de la suciedad y ayuda a neutralizar algunos compuestos responsables de los olores desagradables.

Además, es una alternativa sencilla para realizar una limpieza cotidiana de estantes, cajones y paredes interiores. Sin embargo, no reemplaza una limpieza profunda ni funciona como desinfectante universal, por lo que primero es necesario retirar los alimentos en mal estado y limpiar cualquier derrame o resto de comida.

Un truco casero se volvió popular para mantener este electrodoméstico limpio y libre de malos olores. Imagen creada con ChatGPT

¿Cómo preparar y aplicar la mezcla de vinagre en la heladera?

Una de las formas más sencillas consiste en mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua destilada en un pulverizador. Luego, se puede rociar una pequeña cantidad sobre un paño limpio y pasarlo por los estantes, cajones y paredes interiores de la heladera, especialmente en las zonas donde haya restos o manchas.

Antes de hacerlo, es importante retirar los alimentos y limpiar primero cualquier derrame o comida que se haya echado a perder. Después de pasar la mezcla, se recomienda utilizar otro paño húmedo para retirar los restos de la solución y dejar las superficies bien secas antes de volver a colocar los alimentos.

¿Qué precauciones hay que tener al limpiar la heladera con vinagre?

Aunque el vinagre es un producto de uso doméstico habitual, no conviene aplicarlo indiscriminadamente sobre todas las partes de la heladera. Lo más recomendable es evitar que la mezcla entre en contacto con componentes eléctricos, rejillas de ventilación o zonas especialmente sensibles, y revisar las indicaciones del fabricante del electrodoméstico.

También es importante no mezclar vinagre con lavandina ni con otros productos de limpieza. La combinación de determinadas sustancias puede generar gases peligrosos. Además, si se utiliza vinagre para limpiar, debe hacerse sobre superficies previamente despejadas de alimentos y nunca como sustituto de las medidas básicas de higiene y conservación.