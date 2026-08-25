Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 25 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.568,6 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 1.90%, pero en el último año cayó -19.51%, lo que sugiere un repunte corto dentro de una tendencia bajista de fondo.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 36.93%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del euro subió frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días, el Euro inició con dos jornadas al alza, luego mostró alternancias, atravesó a mitad de periodo una racha de tres caídas seguidas y concluyó con movimientos mixtos que acabaron en repunte; en conjunto, el balance fue prácticamente neutro.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 25 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarían 356.860,01 pesos colombianos; 200 euros costarían 713.720,02 pesos y 500 euros, 1.784.300,05 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra o vende euros en Colombia solo en bancos o casas de cambio autorizadas y vigiladas; verifica su licencia y reputación. Compara la TRM del día, comisiones y tipo de cambio antes de cerrar y evita cambistas informales.

Usa medios de pago trazables (transferencia o tarjeta), realiza la operación en sedes oficiales o apps propias y guarda los comprobantes. No compartas datos sensibles, cuenta el efectivo en caja y desconfía de tasas “demasiado buenas”.