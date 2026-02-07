El Gobierno de Colombia avanza en la ejecución de apoyos económicos dirigidos a la población más vulnerable del país. En esta ocasión, 1.635.343 adultos mayores han recibido recursos fundamentales para su sustento, gracias al programa Colombia Mayor, que ha ampliado el plazo de pagos correspondientes al noveno ciclo del año. Si bien el ciclo concluyó el pasado 16 de octubre, aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos y presenten 4 documentos esenciales pueden acceder al beneficio en noviembre, dependiendo de su edad y lugar de residencia, a un monto de hasta 225.000 pesos mensuales. A continuación, se detallan todos los aspectos de este beneficio. Síguenos y léanos en Google Discover Según lo informado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el programa Colombia Mayor otorga un subsidio económico mensual a personas mayores que no perciben ingresos ni cuentan con pensión y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica. En general, el monto del apoyo varía en función de la edad del beneficiario y la ciudad de residencia. Para beneficiarios mayores de 80 años, el subsidio asciende a 225.000 pesos mensuales. Por otro lado, aquellos que son menores de esa edad reciben 80.000 pesos mensuales. En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía, se otorgan 130.000 pesos a ese grupo. Durante noviembre de 2025, los pagos correspondientes al décimo ciclo aún no fueron confirmados, aunque se esperan noticias en las próximas semanas. El Banco Agrario de Colombia, en colaboración con su red de aliados, tiene la responsabilidad de distribuir estos recursos a través de transferencia bancaria o giro, conforme a la preferencia del beneficiario. Cada individuo recibe un mensaje de texto que indica la fecha precisa en la que podrá retirar su dinero. Asimismo, el estado de los pagos puede ser consultado de manera digital a través del portal web del Banco Agrario. Esta operación se lleva a cabo bajo rigurosos criterios de priorización y con validación de datos en tiempo real, con el fin de asegurar la transparencia del proceso. Si bien el proceso de inscripción no se encuentra disponible en la actualidad, aquellos interesados en formar parte del programa Colombia Mayor deberán presentar cuatro documentos fundamentales una vez que se abra la convocatoria: