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La construcción de la primera fragata de Colombia comenzó en los astilleros de Cotecmar, como parte del proyecto de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) de la Armada Nacional. La iniciativa forma parte del proceso de renovación de las capacidades de la Fuerza de Superficie y contempla el desarrollo de una nueva unidad destinada a fortalecer la defensa de los intereses marítimos del país.

La PES constituye uno de los principales proyectos de construcción naval de la Armada de Colombia y se desarrolla en el marco del Plan de Desarrollo Naval 2042.

El contrato suscrito entre la Armada y Cotecmar contempla la construcción, integración, pruebas y puesta en funcionamiento de la primera fragata colombiana, además de otros proyectos navales. El programa cuenta con una ejecución proyectada hasta 2030.

Un proyecto de construcción naval de gran escala

La Plataforma Estratégica de Superficie tendrá una eslora de 107,5 metros, una manga de 14,02 metros y un calado de 3,9 metros. Por sus dimensiones, está proyectada como el buque de defensa y seguridad de mayor tamaño construido en Colombia.

La construcción está a cargo de Cotecmar y forma parte de un proceso de desarrollo de capacidades nacionales en ingeniería y construcción naval. El proyecto también contempla cooperación tecnológica internacional y se desarrolla en codesarrollo con Damen Shipyards Group, compañía vinculada al diseño de la plataforma.

La Armada ha señalado que la PES reemplazará una de las unidades estratégicas existentes y permitirá fortalecer las capacidades de la Fuerza de Superficie. El proyecto contempla una unidad con diferentes sistemas y capacidades orientados a las necesidades operacionales de la institución.

Colombia inició la construcción de su primera fragata nacional: tendrá 107 metros y tecnología avanzada. Imagen creada con IA

¿Qué funciones tendrá la nueva fragata?

De acuerdo con la información de la Armada de Colombia, la Plataforma Estratégica de Superficie contará con capacidades para desarrollar operaciones de guerra antiaérea, guerra de superficie, guerra antisubmarina y guerra electrónica.

Estas características permitirán que la unidad participe en diferentes operaciones relacionadas con la defensa y la seguridad marítima. Su incorporación está vinculada con el proceso de renovación de las capacidades estratégicas de la Armada y con la necesidad de mantener medios navales adecuados para las operaciones de la Fuerza de Superficie.

Además de sus capacidades de combate, el desarrollo de la PES está relacionado con el fortalecimiento de la industria naval colombiana. La experiencia adquirida durante el proyecto permitirá a Cotecmar y a la Armada continuar desarrollando conocimientos y capacidades vinculadas con el diseño, construcción, integración y mantenimiento de unidades navales de mayor complejidad.

Colombia inició la construcción de su primera fragata nacional: tendrá 107 metros y tecnología avanzada. Archivo El Cronista

La apuesta por fortalecer la industria naval colombiana

El proyecto de la PES también tiene un componente industrial. La Armada y Cotecmar han señalado que este tipo de programas contribuyen al desarrollo de conocimiento especializado, la generación de empleo y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos relacionados con la industria naval.

La construcción de la primera fragata hace parte de una estrategia de largo plazo para ampliar las capacidades de Colombia en materia de construcción y mantenimiento de unidades de superficie. La Armada contempla la incorporación de esta plataforma como parte de la renovación de sus principales medios navales.

La PES representa, de esta manera, un proyecto de gran escala para la industria naval colombiana y una nueva etapa en el desarrollo de las capacidades de la Armada. Su construcción y posterior incorporación a la flota están previstas dentro del programa de modernización naval que se extiende hasta 2030.