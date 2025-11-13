Visa EE.UU.| Los errores más comunes que provocan el rechazo y cómo evitarlos antes de quedar marcado

La relación entre China y Rusia, descrita en los últimos años como una “amistad sin límites”, atraviesa un periodo de incertidumbre.

Expertos internacionales señalan que, lejos de afianzar una auténtica alianza estratégica, ambas naciones podrían estar adentrándose en un escenario de competencia riesgosa.

Tercera Guerra Mundial: China estaría preparando movimientos militares contra una potencia nuclear rival. (Imagen: archivo). Fuente: Freepik

La teoría más inquietante sugiere que Pekín podría estar considerando una incursión en Moscú, potencia que posee el mayor arsenal nuclear del mundo.

Una maniobra de tal magnitud no solo alteraría por completo la narrativa de cooperación entre ambos regímenes, sino que situaría al planeta ante un nuevo equilibrio global, con el riesgo tangible de una Tercera Guerra Mundial.

El Ártico, nuevo epicentro de la rivalidad entre Moscú y Pekín

El Ártico se ha convertido en uno de los principales epicentros de disputa. Rusia conserva el dominio sobre la Ruta del Mar del Norte, un corredor marítimo que une Asia y Europa en tiempo récord gracias al deshielo. Para China, que busca ampliar su presencia comercial y militar, controlar esta vía estratégica supondría un paso crucial en su consolidación como superpotencia global.

En este panorama, la creciente fragilidad de Rusia tras la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales podría abrir una oportunidad que Pekín estaría dispuesto a aprovechar.

Moscú pierde fuerza mientras Pekín gana terreno

El Kremlin enfrenta una economía golpeada y unas fuerzas armadas exhaustas por la guerra en Ucrania. Este contexto ha incrementado la dependencia de Moscú frente a China, que se consolida como el socio dominante. Para diversos especialistas, esa relación asimétrica podría desembocar en una futura confrontación, con Pekín expandiéndose hacia territorios y sectores estratégicos que hoy están bajo control ruso.

Algunos expertos afirman que la paciencia china resulta determinante: mientras se muestra como aliado en proyectos árticos y de cooperación energética, en realidad estaría acumulando ventajas con miras a un eventual movimiento ofensivo.

La “alianza sin fronteras” muestra sus grietas

El discurso de unidad entre Vladimir Putin y Xi Jinping podría ocultar un cálculo estrictamente pragmático. En apariencia, ambos mandatarios sostienen una alianza diplomática, pero en el trasfondo se desarrollan estrategias que podrían conducirlos a un choque directo.

El Ártico, Siberia y las rutas de transporte euroasiáticas se perfilan como los escenarios más probables de una disputa que, si llegara a escalar, tendría consecuencias imprevisibles para la estabilidad global.

Una tensión que podría escalar a niveles imprevisibles

Si bien la posibilidad de una invasión china a Rusia continúa siendo un escenario especulativo, el solo planteamiento de un choque entre dos potencias nucleares genera preocupación en la comunidad internacional.

Un enfrentamiento de tal envergadura podría desencadenar repercusiones económicas, políticas y militares a escala global, redefiniendo el mapa de poder del siglo XXI y reavivando el temor a una posible Tercera Guerra Mundial.