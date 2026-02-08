En su última edición, la prestigiosa revista Condé Nast Traveler dio a conocer su selección de los 40 países más bellos del mundo, resaltando a México como el destino más hermoso de América Latina y el segundo a nivel mundial, solo superado por Australia. Dicha distinción enfatiza la enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y expresiones culturales que hacen de México un lugar incomparable en todo el continente. Desde el Caribe hasta el Pacífico, México se manifiesta como un conjunto diverso de escenarios naturales que evocan la belleza de una imagen ideal. Playas paradisíacas, desiertos, selvas, montañas y formaciones geológicas singulares convierten al país en un destino completo para los aficionados a la naturaleza y la aventura. Este país ofrece una experiencia única que atrae a quienes buscan explorar su riqueza natural y cultural, haciendo de cada visita una oportunidad para descubrir paisajes impresionantes y actividades emocionantes. El reconocimiento internacional de México trasciende su belleza natural. México combina cultura, historia y gastronomía de una manera que pocos destinos logran igualar. Ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Mérida y San Miguel de Allende ofrecen un recorrido a través de siglos de arquitectura colonial, arte indígena y sabores que han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Asimismo, el país ha conseguido preservar sus raíces ancestrales mientras se posiciona como una potencia turística moderna. Sus festivales, música, colores y tradiciones cautivan a viajeros de diversas partes del mundo, convirtiendo a México en un destino inigualable que invita a la exploración y el disfrute cultural. El listado global de Condé Nast Traveler ha posicionado a Australia en la primera posición, seguido de México y Brasil, que ocupa el tercer lugar. Completa el top 10 Estados Unidos, China, India, Canadá, Indonesia, Francia y Colombia, que también se destaca como una de las joyas naturales más apreciadas del planeta. Este resultado subraya la creciente relevancia de América Latina en el ámbito del turismo global, donde México se establece como el núcleo del turismo cultural y ecológico en el continente, atrayendo a un número cada vez mayor de visitantes interesados en su rica herencia y biodiversidad.