Aunque Estados Unidos ha reforzado los controles en sus fronteras, existe una autorización especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar por motivos turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que la estadía sea corta.

Las personas que cumplan con los criterios del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa a través de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante recordar que la ESTA solo es válida si el viajero posee un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente emitido por un país incluido en el VWP.

La ESTA es un permiso de viaje obligatorio para los ciudadanos de los países participantes del VWP que deseen ingresar a Estados Unidos por vía aérea, marítima o terrestre (incluido el cruce fronterizo por tierra desde 2022).

Este trámite permite visitas de hasta 90 días por turismo, actividades comerciales o tránsito. Sin embargo, contar con la ESTA aprobada no garantiza el ingreso: la decisión final siempre queda en manos del oficial de CBP al momento de la llegada.

Quiénes pueden solicitar la ESTA

Solo pueden acceder a la ESTA quienes sean ciudadanos de un país integrante del Programa de Exención de Visa (VWP) y cumplan con todas las condiciones exigidas por Estados Unidos para viajes breves.

A continuación, los requisitos en formato de punteo:

Ser ciudadano de un país que forme parte del Programa de Exención de Visa (VWP).

Contar con un pasaporte electrónico válido y vigente.

Viajar a Estados Unidos por turismo , negocios o tránsito , por un máximo de 90 días .

Completar la solicitud en línea y obtener la aprobación de la ESTA antes de emprender el viaje.

Si tu país no pertenece al VWP, no podés usar la ESTA: deberás solicitar una visa tradicional, como la B1/B2 u otra según el propósito del viaje.

Cómo acceder a la autorización si sos ciudadano colombiano

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un permiso electrónico que permite viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa cuando se está amparado por el Programa de Exención de Visado (VWP). Este sistema aplica únicamente para ciudadanos de los países participantes y habilita estancias cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito. La solicitud se completa de forma digital y funciona como una autorización previa para abordar un vuelo o transporte hacia EE. UU.; sin embargo, la admisión definitiva siempre queda en manos de un oficial de CBP en el punto de entrada.

Desde 2022, la ESTA también es obligatoria para quienes ingresan al país por la frontera terrestre, además de las vías aérea y marítima. La autorización queda asociada directamente al pasaporte electrónico (e‑Passport) del viajero y suele tener una validez de hasta 2 años o hasta que el pasaporte caduque. Durante ese período permite múltiples ingresos, cada uno de un máximo de 90 días, siempre que se mantengan las condiciones del programa.

Las claves para tramitarlo son: