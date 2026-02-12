China y Pakistán profundizan su alianza estratégica en el ámbito militar con un acuerdo clave orientado a la defensa marítima. De acuerdo con declaraciones del jefe de la Armada pakistaní, almirante Naveed Ashraf, el entendimiento contempla la incorporación de ocho submarinos de la clase Hangor a la flota del país, en una operación que implicaría una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares y que apunta a reforzar la seguridad en el Océano Índico. Según detalló el propio Ashraf, la construcción de las primeras cuatro unidades se realizará en China, mientras que las restantes serán ensambladas en territorio pakistaní, un esquema que permitirá ampliar el desarrollo industrial y tecnológico local. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer las tareas de vigilancia en el Mar Arábigo y el Índico, además de consolidar la presencia regional de Pakistán frente a un escenario estratégico cada vez más competitivo. Además de los submarinos, Pakistán incorpora fragatas Tipo 054A/P que desempeñan un papel crucial en la seguridad marítima regional. Estas naves multifunción están equipadas con sistemas de armas y sensores avanzados, consolidando la capacidad operativa de la Armada pakistaní. El almirante Ashraf resaltó que la colaboración con China incluye capacitación, investigación y desarrollo de tecnología naval. El proyecto no solo proporciona hardware militar, sino que también fortalece la interoperabilidad y la preparación estratégica de Pakistán para la defensa regional. China ha invertido en la región mediante el Corredor Económico China-Pakistán, asegurando rutas clave desde Xinjiang hasta el puerto de Gwadar. Esta infraestructura amplía la influencia china en el Mar Arábigo, Asia Central y países vecinos, consolidando una alianza estratégica que combina seguridad marítima y desarrollo económico. El acuerdo, en este marco, incluye: