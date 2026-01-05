Se esperan lluvias persistentes, tormentas eléctricas y cambios bruscos en el clima durante la jornada (Fuente: archivo).

Un nuevo frente de tormenta avanza este lunes 5 de enero sobre Colombia y ya genera lluvias intensas, chubascos tormentosos y precipitaciones fuertes en al menos siete municipios, con mayor impacto en zonas urbanas y rurales donde el suelo permanece saturado.

El fenómeno, que se extiende a lo largo del día, viene acompañado de cielo cubierto por momentos, ráfagas de viento del norte y una sensación térmica elevada, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, deslizamientos y afectaciones viales.

¿Qué es la tormenta negra que avanza sobre Colombia y por qué preocupa?

La llamada “tormenta negra” corresponde a un sistema de nubes densas y de gran desarrollo vertical que favorece lluvias continuas y descargas eléctricas. Su avance genera acumulados importantes de agua en pocas horas , lo que prende las alertas en municipios con antecedentes de inundaciones y movimientos en masa, especialmente en temporada de lluvias.

Avanza una tormenta negra sobre el país: lluvias intensas y precipitaciones fuertes en más de 7 municipios.

¿Cuáles son los municipios más afectados por las lluvias intensas hoy?

Aunque el impacto varía según la región, las autoridades locales reportan afectaciones en más de siete municipios, con lluvias persistentes desde la madrugada y picos de intensidad en horas de la mañana y la noche. En varias localidades, como Bogotá, Soacha, Vergara, Tena, La Mesa, Boquerón, Ortega, entre otras, se han presentado calles anegadas, tráfico lento y dificultades en zonas rurales por el mal estado de las vías.

¿Cómo estará el clima este lunes 5 de enero durante el día?

El pronóstico para este lunes indica una jornada marcada por chubascos tormentosos y cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad de precipitación cercana al 90% y acumulados que rondan los 13 milímetros. Las temperaturas se moverán entre los 21 °C y los 29 °C, con viento moderado del norte que podría alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h en algunos momentos del día.

Durante la madrugada se esperan lluvias débiles intermitentes, mientras que hacia las 4:00 a. m. se prevén tormentas más fuertes con cielo cubierto. En la mañana continuarán las precipitaciones, y aunque al mediodía podrían bajar en intensidad, en la tarde y la noche volverían los episodios de lluvia, acompañados de alta humedad y sensación térmica elevada.

¿A qué horas se esperan las lluvias más fuertes y los chubascos tormentosos?

Los momentos más críticos se concentrarían en la madrugada y primeras horas de la mañana, cuando se esperan chubascos tormentosos con mayor volumen de agua. En la noche, especialmente después de las 7:00 p. m., volverían las lluvias con probabilidades altas, lo que podría generar acumulación de agua en zonas urbanas y riesgo de desbordamientos menores.

¿Cuánto tiempo podrían extenderse las lluvias y el mal tiempo?

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el sistema de inestabilidad podría mantenerse activo durante varias horas e incluso extenderse a los próximos días en algunas regiones. Por eso, no se descartan nuevas alertas si continúan las precipitaciones fuertes y se incrementan los acumulados de lluvia.