Riqueza incalculable: la potencia que posee la mina de oro más poderosa de todas y preocupa a todo Occidente

La Oficina Geológica de la provincia de Hunan confirmó el hallazgo de un yacimiento de oro considerado "supergigante" bajo el campo aurífero de Wangu, en el centro de China. Los estudios oficiales estiman que existen más de 300 toneladas de oro comprobadas a unos 2.000 metros de profundidad y que, según proyecciones geológicas, las reservas totales podrían superar las 1.000 toneladas. El valor potencial del hallazgo se calcula en unos 83.000 millones de dólares.

Desde que se conoció el descubrimiento en Hunan, analistas y gobiernos de países occidentales observan con atención el avance del proyecto. El control de una mina de esta magnitud podría reforzar el peso financiero de China, aumentar sus reservas de oro y presionar los precios internacionales, que ya se encuentran en niveles cercanos a los máximos históricos.

La mina de oro más poderosa de todo el mundo

De acuerdo con los reportes del Buró Geológico de Hunan,el yacimiento se ubica bajo el campo aurífero de Wangu, en el condado de Pingjiang.Los geólogos detectaron más de 40 vetas de oro y confirmaron cerca de 300 toneladas de reservas a unos 2.000 metros de profundidad.Los modelos en 3D sugieren que, hasta los 3.000 metros, podrían existir más de 1.000 toneladas, aunque esto sigue siendo una proyección preliminar que debe verificarse con nuevas perforaciones.

Las autoridades locales destacaron que algunas muestras presentan una alta concentración de oro, aunque advirtieron que aún se necesitan más estudios para determinar cuánta cantidad puede extraerse de forma rentable y segura.

Repleto de oro: por qué este hallazgo genera atención en Occidente

China es actualmente el mayor productor y consumidor de oro del mundo. Un yacimiento de esta magnitud podría reducir su dependencia de las importaciones y fortalecer su posición estratégica en el mercado global. Además, consolidaría sus reservas internas en un momento en que el oro vuelve a ganar relevancia como activo de refugio frente a la inestabilidad económica.

Expertos internacionales aclaran que la cifra de más de 1.000 toneladas sigue siendo una estimación técnica y que el volumen real confirmado hasta ahora ronda las 300 toneladas. Extraer mineral a profundidades de entre 2.000 y 3.000 metros implica costos y desafíos considerables, por lo que el impacto sobre la oferta mundial de oro sería gradual y se vería en los próximos años.

Datos clave del yacimiento de Wangu

Ubicación: campo aurífero de Wangu, condado de Pingjiang, provincia de Hunan, China.

Reservas comprobadas: unas 300 toneladas de oro detectadas a 2.000 metros de profundidad.

Proyección total: más de 1.000 toneladas según modelos 3D, aún en evaluación.