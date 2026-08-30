El pasaporte es uno de los documentos indispensables para la mayoría de los viajes internacionales desde Colombia.

Viajar al exterior desde Colombia implica la necesidad de cumplir con diversos requisitos migratorios, así como de pasar por los controles de Migración Colombia y las verificaciones que llevan a cabo las aerolíneas y las autoridades migratorias pertinentes.

Es importante señalar que, a pesar de que en redes sociales han circulado rumores sobre nuevas restricciones para viajar en 2026, las normativas que rigen el uso del pasaporte colombiano, así como los documentos necesarios para ingresar y los controles ejercidos por Migración Colombia y la Cancillería, ya estaban en vigencia y siguen aplicándose.

Uno de los inconvenientes más recurrentes ocurre cuando los viajeros intentan abordar vuelos internacionales con documentos vencidos, en mal estado o que no cumplen con los requisitos establecidos por el país de destino.

Atención: razones que pueden impedirte salir de Colombia

Según la información oficial proporcionada por Migración Colombia, uno de los factores principales que dificulta la salida del país es poseer un pasaporte vencido. Tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias realizan la verificación de la vigencia del documento antes de permitir el embarque.

Adicionalmente, pueden presentarse inconvenientes cuando el pasaporte exhibe daños físicos significativos, tales como páginas rasgadas, información ilegible, deterioro del chip electrónico o problemas en la zona de lectura mecánica.

Otra situación común se presenta cuando el pasaporte posee menos de seis meses de vigencia. Aunque Colombia no requiere este plazo mínimo en todas las ocasiones para salir, muchos países sí lo exigen como condición indispensable para el ingreso.

En tales supuestos, la aerolínea puede negarse a permitir que el pasajero aborde el avión, incluso antes de llegar al control migratorio.

Además, un documento que haya sido reportado anteriormente como robado o extraviado queda inhabilitado en los sistemas oficiales y no puede ser utilizado nuevamente, incluso si el ciudadano lo recupera.

Ratificado y oficial: Colombia veta la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no actualicen el pasaporte. ChatGPT - creada con IA

Requisitos y documentos para ingresar a Colombia si eres extranjero

Los ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte válido y vigente o cualquiera de los documentos autorizados por los acuerdos internacionales que se encuentren en vigor.

Migración Colombia también acepta documentos adicionales específicos, tales como pasaportes diplomáticos, documentos CAN-MERCOSUR, cédulas de extranjería autorizadas y ciertos permisos especiales para ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, según la nacionalidad o el motivo del viaje, las autoridades podrían exigir una visa, la demostración de solvencia económica o la presentación del tiquete de salida del país.

Existen restricciones adicionales para aquellas personas que estén incluidas en listas de alerta migratoria internacional o que presenten documentación inconsistente.

Los extranjeros que no cumplan con estos requisitos podrán enfrentar procesos de inadmisión en los controles migratorios.

Doble control antes de viajar: qué debes saber

En los aeropuertos colombianos, se implementa un sistema de doble verificación para los pasajeros internacionales.

En primer lugar, las aerolíneas examinan si el viajero cumple con las condiciones establecidas por el país de destino, lo que incluye la vigencia del pasaporte, visas y la documentación complementaria necesaria.

Posteriormente, el pasajero debe someterse al control de Migración Colombia, donde se valida tanto la autenticidad como el estado del documento presentado.

Si el viajero no logra superar alguno de estos filtros, no podrá completar el proceso de salida del país.

Por esta razón, numerosas personas son bloqueadas incluso antes de alcanzar el control migratorio oficial.

Check-Mig: qué es el formulario y cuándo debes completarlo

Uno de los trámites más aconsejables para quienes pretenden viajar es el formulario Check-Mig, gestionado por Migración Colombia.

El registro se lleva a cabo de manera online y puede finalizarse entre una hora y 72 horas antes del vuelo internacional.

Aunque en la actualidad no es un requisito obligatorio para todos los casos, las autoridades sugieren su realización ya que facilita el tránsito por los controles migratorios.

No completar el formulario no impide automáticamente la salida del país; sin embargo, podría ocasionar retrasos durante el proceso de verificación.

La restricción más estricta se impone fundamentalmente en el contexto de la salida hacia destinos internacionales, donde se requiere que el documento cumpla con las condiciones migratorias estipuladas.

De acuerdo con la normativa vigente, ningún ciudadano puede ser impedido de ingresar a su propio país.

Esto implica que un colombiano tiene la capacidad de regresar a Colombia incluso con el pasaporte vencido o en estado deteriorado, aunque Migración Colombia podrá exigir posteriormente la regularización de la documentación.

Documento reportado como robado o extraviado .

. Falta de visa cuando el país lo exige.

cuando el país lo exige. Pasaporte vencido al momento del embarque.

al momento del embarque. Documento deteriorado o ilegible.

o ilegible. Pasaporte con menos de seis meses de vigencia .

. No presentar tiquete de salida o soportes económicos.

o soportes económicos. Errores en los controles de Migración Colombia o de la aerolínea.

La renovación del pasaporte colombiano puede realizarse a través del portal oficial de la Cancillería o mediante los consulados en el exterior.

El trámite requiere agendar una cita, presentar la cédula vigente y realizar el pago correspondiente según el tipo de pasaporte solicitado.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación la vigencia del documento, las condiciones exigidas por el país de destino y los requisitos del viaje internacional antes de programar cualquier salida del país.

Actualmente existen modalidades de pasaporte ordinario y ejecutivo, con costos que varían según la cantidad de páginas y el tipo de servicio.

Además, algunos grupos poblacionales pueden acceder a programas de pasaporte gratuito o subsidiado, como personas en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o ciudadanos residentes en zonas de difícil acceso.