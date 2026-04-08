El candidato presidencial Abelardo De la Espriella elevó la tensión política al anunciar que denunció ante organismos internacionales supuestas interceptaciones ilegales en su contra. El abogado envió comunicaciones formales al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al Parlamento Europeo, en las que expone lo que considera un patrón de persecución política vinculado al Gobierno de Gustavo Petro. Según el aspirante, las denuncias se sustentan en declaraciones públicas del presidente que hacen referencia a informes de inteligencia sobre conversaciones privadas. Para De la Espriella, esos señalamientos constituirían una confirmación de que sus comunicaciones fueron intervenidas, lo que en Colombia se conoce como “chuzadas”. El candidato aseguró que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de autoridades nacionales y ahora también de la comunidad internacional. De la Espriella sostuvo que decidió acudir a instancias internacionales luego de considerar que existen indicios de interceptaciones ilegales y perfilamiento político contra su campaña. En las cartas enviadas, el aspirante afirma que no se trataría de hechos aislados, sino de un ambiente de intimidación contra líderes de oposición. En su pronunciamiento, el candidato aseguró que estas acciones representarían un riesgo para la democracia y el ejercicio político. También advirtió que, según su interpretación, los informes de inteligencia mencionados públicamente evidenciarían una supuesta intervención indebida de sus comunicaciones. Además, indicó que su objetivo es que organismos internacionales hagan seguimiento a la situación política colombiana y evalúen posibles vulneraciones a garantías democráticas. El aspirante presidencial señaló directamente al presidente Gustavo Petro de estar detrás de un supuesto clima de hostilidad política. De acuerdo con su versión, existirían campañas difamatorias, interceptaciones ilegales y presiones destinadas a afectar su crecimiento electoral. También afirmó que las declaraciones del mandatario sobre informes de inteligencia serían una “confesión” de la intervención de comunicaciones. Por ello, su equipo jurídico solicitó investigar si hubo uso indebido de información reservada por parte de organismos del Estado. El candidato reiteró que su campaña continuará y que no se dejará intimidar por los señalamientos, al tiempo que insistió en que acudirá a todas las vías legales disponibles. En la comunicación enviada a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, De la Espriella pidió abrir una investigación por presunta violación ilícita de comunicaciones y por supuestas amenazas contra su integridad y la de su familia. Asimismo, mencionó la existencia de lo que calificó como campañas de desprestigio, propaganda negra y montajes judiciales durante los meses iniciales de su campaña. Según el documento, estas acciones buscarían afectar su imagen ante la opinión pública. El aspirante también solicitó que se evalúe el impacto de estos hechos en el proceso electoral colombiano y en las garantías para la oposición política. El equipo jurídico de De la Espriella radicó solicitudes ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otras autoridades competentes para que se investigue una posible violación ilícita de comunicaciones. En el escrito se pide indagar a funcionarios del sistema de inteligencia y determinar si se utilizaron datos reservados sin autorización judicial. En caso de encontrarse responsables sin fuero, la solicitud plantea que el caso sea trasladado a la Fiscalía. El candidato aseguró que estas acciones buscan esclarecer si hubo interceptaciones ilegales y establecer responsabilidades en medio del creciente ambiente de tensión política.