Abelardo de la Espriella fue denunciado ante la Fiscalía por presunto hostigamiento contra firmantes de paz

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La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, al considerar que recientes pronunciamientos públicos podrían constituir conductas tipificadas en el Código Penal.

El recurso fue radicado el 15 de julio y pide que el ente investigador determine si existen méritos para iniciar una investigación por presuntos delitos relacionados con manifestaciones dirigidas contra Rodrigo Londoño y personas que hacen parte del proceso de reincorporación derivado del acuerdo firmado en 2016.

¿Por qué fue denunciado Abelardo de la Espriella?

Según el documento presentado por Cuartas, las declaraciones del presidente electo habrían generado un ambiente de estigmatización hacia los firmantes del Acuerdo Final de Paz y podrían representar un riesgo para su integridad y seguridad.

La denuncia sostiene que esas expresiones podrían tener consecuencias sobre los derechos fundamentales de quienes participan en el proceso de reincorporación y solicita que la Fiscalía analice si existe responsabilidad penal.

Entre las conductas que pide investigar se encuentran:

Presunto hostigamiento agravado.

Presunta injuria.

Presunta instigación a delinquir.

Además, el escrito solicita que se evalúe la posible existencia de actos de violencia política y de género contra Pilar Rueda Jiménez, a partir de las mismas declaraciones.

Abelardo de la Espriella fue denunciado ante la Fiscalía por presunto hostigamiento contra firmantes de paz Mauricio Dueñas Castañeda

¿Qué le pidió Gloria Cuartas a la Fiscalía?

Dentro de la denuncia, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz solicitó que la Fiscalía inicie una indagación penal y adelante diferentes actuaciones para esclarecer los hechos.

Entre ellas, pidió practicar análisis técnicos y forenses al material audiovisual divulgado el 14 de julio, así como verificar su circulación y alcance en plataformas digitales.

Asimismo, solicitó que se coordinen acciones con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para revisar la matriz de riesgo de Rodrigo Londoño y de los colectivos de firmantes del acuerdo que, según la denuncia, podrían verse afectados.

El documento también pide remitir copias del caso a otras instituciones, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la JEP, para que evalúen las declaraciones dentro de sus respectivas competencias.

¿Qué sigue en el proceso?

Tras la radicación de la denuncia, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación revisar los argumentos jurídicos y las pruebas aportadas para establecer si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de una investigación formal contra Abelardo de la Espriella.

Por el momento, la presentación de la denuncia no implica que exista una decisión de fondo sobre la responsabilidad del presidente electo, sino el inicio de la evaluación por parte del ente investigador.