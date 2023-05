Los influencers extranjeros copan Buenos Aires: ¿por qué adoran la Ciudad? ¿cómo nos ven a los argentinos?

Es muy común que reciban comentarios de los locales preguntándoles sorprendidos: "¡¿por qué viniste a vivir a Argentina?!" Sin embargo, ellos no entienden cómo alguien puede no amar a un país tan diverso, con una cultura tan cálida y una capital que no tiene nada que envidiarle a ciudades como Nueva York o París.

A Buenos Aires la están copando extranjeros que flecharon con Argentina y decidieron instalarse acá. Y, no solo eso, sino que muchos son «militantes» de la Ciudad y el país; asumieron el compromiso personal de mostrarle todo lo que sucede en estas calles al resto del mundo. La movida empezó con figuras como Allie Lazar que vino de Chicago en el 2006 y empezó su blog «Pick Up The Fork» donde comparte fotos, guías y experiencias honestas en restaurantes de Buenos Aires. Hoy, ya son varios los que hacen algo parecido.

Desde Estados Unidos, Brasil, Venezuela, ¡e incluso China! Hablamos con 5 influencers que hoy viven en Buenos Aires y le relatan su cultura, su energía, su abundante oferta de planes y sus curiosidades a personas de otras partes del planeta. Ya sea compartiendo sus experiencias en Tik Tok, datos curiosos en Youtube u ofreciendo tours y asesorías privadas para turistas.

Nos contaron ese "por qué viven acá" que tanto nos intriga y describieron - con detalles interesantes y divertidos - cómo ven a los argentinos.

1) Morgan Mirabal, venezolano: "Buenos Aires es una metrópolis mundial. Es tan increíble como Nueva York, Roma o Miami...» / Más de medio millón de seguidores entre Instagram, Tik Tok y Youtube.

En su perfil de Instagram se lee "Aprende sobre Buenos Aires como nunca". Y su cara, su voz y su carisma son imposibles de olvidar una vez que te cruzás con alguno de sus videos. Con 215 mil seguidores en Instagram y otros 155 en Tik Tok, Morgan Mirabal es una especie de enciclopedia - adaptada a la actualidad 2.0 -, de datos curiosos e información sobre calles, barrios y edificios porteños.

Es oriundo de Venezuela y está completamente asentado en el país hace poco más de un año, si bien llegó mucho antes como marino mercante. Su pasión es el filmmaking, y se fue perfeccionando en la última década, grabando videos de calidad para redes sociales. El junio pasado dio con el formato de "datos curiosos" y, desde ahí, su cuenta estalló. Tiene esa capacidad de entremezclar el ojo del extranjero que lo ve todo como sorprendente y novedoso, con la sabiduría de quien conoce la ciudad como un nativo.

¿Qué sentiste al llegar a Buenos Aires?

Superó mis expectativas porque la capital es bellísima y la arquitectura es lo primero que te llama la atención: cada callecita, cada cúpula, eso te impresiona muchísimo. Me enteré acá que Argentina es tan diversa.

¿Qué opinás del argentino?

La percepción que uno tiene del argentino es que es muy agrandado. Puede que lo sea en cierto punto y es entendible, pero no es solo eso, no es tan exagerado como lo pintan. Porque está al lado el argentino amigable que le encanta que estés acá. Y eso es una de las cosas que me encantan y me hace sentir como en mi casa.

¿Hay algo en especial que te llamó la atención?

Una cosa impresionante es que no hay grises. Eso puede ser bueno o malo: o te gusta algo y lo amás o lo odias. Con el fútbol, con lo político, con las figuras famosas, lo que sea. O te encanta la persona, la personalidad o la cosa o lo detestas.

¿Hay algo que te divierta en particular de acá?

Puede que tu vayas caminando por la calle y veas siempre hay un quilombo armado, o alguien peleando por teléfono, o dos personas hablando durísimo en la calle. Tú crees que están peleando pero no, en realidad son amigos y hablan durísimo. ¡Es muy gracioso!

¿Recomendás a amigos y gente de afuera que vengan a Argentina?

Obvio, constantemente me escriben como que "ey, tus videos están buenísimos, quiero ir allá".¿Por qué? Buenos Aires es una metrópolis mundial. Es tan increíble como Nueva York, Roma, Miami. Tiene lo suyo, no es menos, es una ciudad increíble en el mundo.

2) Erin Mushaway, texana: "podés opinar lo que quieras pero no se puede negar que Argentina tiene sus prioridades en orden; la familia y las amistades son lo más importante...» / Su instagram en inglés es @solsalute

En su perfil de Instagram súper malevense y estético, Erin Mushaway comparte lo que la sorprende día a día en una ciudad que hace 13 años ya llama "home". Cual película romántica, vino a Buenos Aires a visitar a un amigo y se enamoró tanto de la ciudad que dejó todas sus cosas acá para instalarse de lleno.

Hoy, está echando raíces, con hijos porteños y un trabajo dedicado 100% al turismo argentino, donde ofrece guías y consultorías para ayudar a los extranjeros a conocer el país "como un local". Y es que la riqueza natural argentina la tiene de acá para allá, alargando su lista de pendientes, y compartiendo los secretos y bellezas no tan conocidos de su inmenso territorio.

¿Por qué decidiste quedarte en Argentina?

Siempre me sentí muy bienvenida en este país, como que había encontrado mi lugar en el mundo. Una de las razones para quedarme fue porque me enamoré de la gente, los argentinos son creativos y tienen un sentido del humor muy particular, son cálidos y sarcásticos a la vez. El argentino tipo es orgulloso, se cree el mejor del mundo pero a la vez se critica a sí mismo más que nadie, es una contradicción.

Otra cosa que me impactó es la importancia de la familia. En los Estados Unidos tenemos una cultura más individualista. Podés opinar lo que quieras de este país pero no se puede negar que tiene sus prioridades en orden; la familia y las amistades son lo más importante en Argentina.

¿Te critican por elegirlo?

Nunca entendí por qué los argentinos en general desprecian a su propio país. Si tuviera un peso por cada vez que me preguntan asombrados y confundidos "¡¿Por qué vivís acá?!" Pero en los últimos años he visto un cambio drástico, un amor renovado para lo argentino; por el bodegón, un vermut con un sifón al lado, los sabores y ritmos y otras cosas que Argentina siempre ha hecho bien. No me debo sorprender, el orgullo de los campeones del mundo siempre estuvo ahí. Y ese mismo orgullo va a hacer que muchos lean esto y sólo ven las críticas, y comentarán abajo "esa boluda no sabe nada, ¡yanqui go home!" Y bueno, I'm already home.

¿Hay algo que te haya costado mucho?

Una cosa que nunca pero nunca voy a poder es adaptarme al horario argentino. Me quiero despertar a las 6 e ir al gimnasio (no está abierto). Quiero cenar a las 19h (los porteños están terminando su cafecito de la tarde). Y cuando me dicen "mañana a la tarde" y digo "dale, nos vemos" yo pienso que nos juntaremos a las 15h, el argentino quiere decir las 19:30, ¿no sabe que eso ya es noche? ¡¿Hora de cenar?!

¿Y algo que te encante?

Me encanta el ritmo de vida, todo se disfruta más en Argentina. No hay apuro. Cuando hacés planes con un amigo argentino te reserva toda la tarde. Hasta la sobremesa muestra la importancia de ese momento compartido.

3) Sthephi Assaiá Carvalho Barbosa, brasileña: "Argentina es un país grandioso, debe ser visitado de una punta a la otra, encontrás pedacitos del mundo en un solo país. Y en Buenos Aires me encanta que los colectivos y las florerías funcionen 24 hs, y que las heladerías estén abiertas después de las 22 hs...". / 34 mil seguidores en su Instagram en portugués @ondasbuenas.

Sthephi llegó desde Brasil a Buenos Aires en el 2014 y lo sintió instantáneamente: algo en el cuerpo le dijo que esta era su ciudad. Y se quedó, porque se enamoró de los pequeños placeres que tiene para ofrecer nuestro país. Tanto es así que, si bien llegó para dedicarse al psicoanálisis y actualmente lo hace, a su vez creó "Ondas Buenas", una página de turismo que recibe brasileros y los guía por distintos circuitos porteños, para que otros brasileros surfeen las "buenas ondas" de la capital con ella.

¿Cuál fue tu primera impresión de Buenos Aires?

Me encantó todo de Buenos Aires en el primer momento, hasta las cosas difíciles me parecían hermosas. La manera del porteño contar su historia, encontrar la gastronomía del mundo recorriendo las calles, los secretos de la ciudad y las sorpresas de la vida nocturna.

¿Hay algo en especial que te haya sorprendido?

Me acuerdo de que me pareció genial tener un colectivo funcionando 24h y que las personas lo usen para ir o volver del boliche. ¿Y las florerías que funcionan 24h? ¿Y comer helado después de las 22h? ¿Y los miles de parques y plazas siempre con alguien ocupando y aprovechando el verde? Esas cosas hasta hoy me enamoran y me hacen quedarme.

¿Qué te llama la atención de los argentinos?

Me llama la atención cuánto defienden su país. Y eso refleja en un montón de cosas. Como por ejemplo que sigan existiendo locales centenarios y que los acontecimientos no pasen como si nada.

¿Por qué recomendás tanto que la gente conozca Argentina?

Argentina debe ser visitada por todo el mundo porque es un país grandioso, de una punta a la otra. Encontrás campo, nieve, playa, vinos, fernet, agua de calidad; encontrás varios pedacitos del mundo en un solo país.

¿Es tan difícil venir a vivir acá como dicen?

Considero a Argentina un país accesible y posible, pero tal vez te pida un poquito de paciencia, porque los argentinos no lo dejan hacer tan simple (risas). Creo que hay un "secreto" para que uno venga y no sufra tanto como inmigrante: que esté abierto, que no compare tanto, que entienda que vos llegaste ahora y que los argentinos ya estaban acá y tienen una historia.

4) Joara Hyun, norteamericana: "quizás sea debido a la práctica generalizada de la terapia, pero aquí me siento libre de ser yo misma y sin ser juzgada. Buenos Aires superó mis expectativas en todos los sentidos...» / Tik Tok con miles de seguidores, su blog se llama Discover Discomfort.

Joarah y su pareja son nómades digitales; tienen la rutina de mudarse a distintos lugares cada tres o cuatro meses, para sumergirse de lleno en todo lo que ese país tiene para ofrecer. Y es que son dueños de un blog llamado Discover Discomfort donde comparten guías para aprender sobre lenguajes y culturas, y para alentar a las personas a vivir donde quieran. Ella, a su vez, comparte sus experiencias y curiosidades en una cuenta de Tik Tok con más de 13 mil seguidores.

Cada año intentan pasar un tiempo en un país de habla hispana para mejorar sus habilidades en español, y Argentina siempre había estado en su "wishlist". Al conocer finalmente el país y particularmente su capital, se le despertó el deseo de volver todos los años acá a seguir viviendo un poquito más esa vibra de libertad, apertura y la cultura tan compañera que la sorprendió y le encantó.

¿Te gustó Buenos Aires?

Buenos Aires superó mis expectativas en todos los sentidos. De todas las ciudades increíbles que he visitado, es mi favorita.

¿Qué es lo que más te sorprendió de la ciudad?

Su naturaleza progresista. Viniendo de California, y especialmente de San Francisco, que es una ciudad percibida como extremadamente liberal entre los estadounidenses, nunca anticipé encontrar una ciudad que pudiera hacer que California pareciera conservadora en comparación. En Buenos Aires es bastante normal que las parejas estén en relaciones a largo plazo y no necesariamente piensen en casarse o tener hijos, lo cual fue realmente refrescante.

También me sorprendió descubrir la importancia de la terapia aquí. Casi todas las personas que he conocido hacen de las citas regulares de terapia una prioridad, lo cual me parece increíblemente saludable.

¿Y qué opinás de los argentinos?

¡Me encantan los argentinos! Desafortunadamente, tienen una reputación injusta a nivel mundial de ser un poco pretenciosos. La mayoría de mis interacciones han sido con porteños, y no puedo hablar por todos, pero los que he conocido han sido increíblemente abiertos de mente, empáticos y genuinos. He tenido algunas de las conversaciones más profundas con argentinos que acabo de conocer, discutiendo nuestros objetivos de vida, sueños e incluso traumas de la infancia, temas sobre los que ni siquiera he hablado con amigos que conozco desde hace años. Quizás sea debido a la práctica generalizada de la terapia, pero aquí me siento libre de ser yo misma y sin ser juzgada.

También aprecio su orgullo feroz por su país, combinado con su disposición para criticar sus problemas, ya sea la economía, la corrupción o la política. Hay un alto nivel de autoconciencia que realmente aprecio.

¿Por qué le dirías a alguien que visite Argentina?

Tiene algo que ofrecer a todos. Como entusiasta de la naturaleza, los paisajes de Argentina son los más hermosos del mundo. Sinceramente creo que todos deberían experimentar las Cataratas del Iguazú y El Chaltén al menos una vez.

¿Y recomendarías quedarse a vivir?

Desde mi perspectiva, vivir aquí no es desafiante. Pero mi perspectiva es la de una extranjera que gana en dólares estadounidenses. Así que, para mí, la calidad de vida aquí es excelente. Sin embargo, puedo imaginar que para aquellos en situaciones financieras menos favorables, especialmente aquellos que ganan en pesos argentinos, la crisis de inflación continua podría hacer la vida considerablemente más inestable y difícil.

5) Qiaoling Ma, China: "Argentina es un país seguro, no hay presión social y tratan bien a los extranjeros. Me gusta la actitud hacia la vida de los argentinos...» 300 mil seguidores en Youtube.

Qiaoling Ma vino a la Argentina a estudiar español. Lo que iba a ser una experiencia de un año terminó siendo de más de 10 y contando, porque el país la conquistó y acá se quedó, perfeccionando el idioma y abriendo un canal de Youtube que hoy tiene más de 300 mil suscriptores. Con el humor como protagonista, graba videos donde cuenta sus experiencias en Buenos Aires; cómo se confunden las distintas nacionalidades asiáticas, situaciones en el supermercado chino, diferencias entre los modismos de los distintos países, y otros momentos típicos de la vida en Argentina.

¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?

La gente es muy amable y acogedora, dispuesta a ayudar. Me encanta el asado argentino y la vida tranquila aquí.

¿Qué opinás de los argentinos?

Me gusta su actitud hacia la vida, son muy creativos y buscan la excelencia en el arte, la música y otros aspectos espirituales.

¿Cómo ves la escena asiática en Buenos Aires? ¿Es cada vez más fuerte?

Gracias a las redes sociales de hoy en día, es más fácil para personas de diferentes países conocer y comprender las culturas de otros países. En los últimos años, ha habido un aumento notable en la cantidad de restaurantes asiáticos en Buenos Aires, no solo los de China y Japón, sino también de países como Vietnam y Tailandia, que antes no eran muy conocidos.

¿Recomendarías a amigos que vengan a vivir acá?

¡Claro que sí! Es un país seguro, y no tiene mucha presión social. Y tratan bien a los extranjeros.

¿Querés quedarte a vivir indefinidamente?

Mi sueño es vivir mitad de tiempo en Argentina y la otra mitad en China. Me gusta lo que hago ahora en Argentina, justo abrí una cervecería en Villa Crespo, se llama Queen´s Ale House, pero tengo toda mi familia en China, por eso también quiero pasar mi tiempo allá con ellos.

Fotos: son gentileza de los influencers mencionados.