Netflix tiene un cortometraje de 12 minutos que hace llorar a todos los que lo vieron

Una obra audiovisual no necesita durar más de 90 minutos de duración para llegar a emocionar. Si algo me pasa, los quiero es un cortometraje animado de 12 minutos que no se encuentra a simple vista en el catálogo de Netflix, pero que vale la pena ver por la emotiva problematización que hace sobre uno de los clivajes que más preocupa a las familias estadounidenses: los atentados en los establecimientos educativos .

En menos de un cuarto de hora, la animación narra la historia de superación de una pareja ante la trágica pérdida de su hija, quien falleció en un tiroteo escolar .

SI ALGO ME PASA, LOS QUIERO: DE QUÉ SE TRATA

El cortometraje muestra los momentos más importantes de la crianza de una pequeña con sus dos padres. De manera cronológica, los directores narran las principales experiencias desde el momento de su nacimiento hasta su incursión en la escuela primaria, lugar donde sucede el hecho trágico que marcará la trama: un atentado que le cuesta la vida .

Cada uno de esos sucesos del pasado están atravesados por el recuerdo y el dolor presente de ambos padres que, golpeados por la tragedia, buscan seguir adelante. Los doce minutos del cortometraje están acompañado por una musicalización sutil pero que penetra en los sentidos de quienes miran del otro lado.

"Si algo me pasa, los quiero" , llega a enviar por mensaje de texto antes de que su vida termine repentinamente en el tiroteo escolar.

Los directores del corto, Will McCormack y Michael Govier, aclararon en diversas oportunidades que la historia animada no abarca un caso único sino que es " una elegía para los padres que han lidiado con un dolor que nadie debería tener que pasar ", en referencia al tiroteo que ocurrió en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, Estados Unidos en 2018.

"Gracias a todos los que abrieron su corazón y vieron esta película", dijeron los creadores de If anything happens I love you -en inglés-, al hacerse con el premio a mejor cortometraje animado en la 93° edición de los Óscar.Por otro lado, y acorde a lo que consigna , esta producción la hicieron tras haberse entrevistado con varios padres que perdieron a sus hijos en tiroteos y violencia con armas de fuego en colegios "con la esperanza e honrar su valentía y reconocer su dolor".

Homenaje por el atentado de Florida

