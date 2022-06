Demi Lovato en Argentina: con fecha confirmada, ¿cuándo y dónde comprar las entradas?

Demi Lovato anunció este martes su regreso a la Argentina, tras 8 años de su última presentación en el país.

La ex chica Disney actuará el próximo 9 de septiembre en el Estadio Movistar Arena, en el marco de su gira mundial "Holy Fvck Tour".

"DEMI LOVATO EN ARGENTINA! Demi Lovato llega al país con Holy Fuck Tour" , confirmó la productora DF Entertainment en Twitter.

DEMI LOVATO EN ARGENTINA!%uD83E%uDE78 @ddlovato llega al país con #HolyFuckTour



%uD83D%uDDD3 9 DE SEPTIEMBRE

%uD83D%uDCCDMOVISTAR ARENA



%uD83C%uDFAB Tickets a la venta viernes 10 de junio a las 10AM a través de https://t.co/U9fJ8SFY0G pic.twitter.com/6CTLZH7Lrc — DF Entertainment (@dfallaccess) June 7, 2022

DEMI LOVATO EN ARGENTINA: CUÁNDO SALEN A LA VENTA LAS ENTRADAS





Las entradas para ver a Demi Lovato en Argentina el próximo 9 de septiembre, saldrán a la venta a partir del viernes 10 de junio a las 10, a través de la plataforma de Movistar Arena.



DEMI LOVATO: CUÁNTO SALEN LAS ENTRADAS





CAMPO DELANTERO | $14.200 + S/C

PLATEA BAJA 1 | $14.200 + S/C

PLATEA BAJA 2 | $12.200 + S/C

PLATEA BAJA 3 | $10.200 + S/C

CAMPO TRASERO | $9.200 + S/C

PLATEA ALTA 1 | $8.200 + S/C

PLATEA ALTA 2 | $6.700 + S/C

VIP PACKAGE

Incluye:

1 Ticket Campo Delantero

Ingreso al predio antes del horario de apertura de puertas

Staff dedicado al acceso Vip

Paquete Vip de merchandising oficial de regalo

Credencial oficial laminada

Prioridad en la compra de merchandising, previo a la apertura de puertas

DEMI LOVATO PRESENTARÁ SU NUEVO ÁLBUM ‘HOLY FVCK'





Demi Lovato anunció a través de redes sociales la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum HOLY FVCK' , que se pondrá a la venta el próximo 19 de agosto.

El trabajo de estudio buscará mostrar la nueva faceta en la trayectoria de la cantante hacia sonidos más crudos y rockeros.

El álbum sucesor de "Dancing With The Devil... The Art of Starting Over" estará formado por 16 nuevas canciones compuestas y grabadas durante los últimos dos años.

"El proceso de hacer este álbum ha sido el más satisfactorio hasta ahora, y estoy agradecida a mis fans y colaboradores por estar en este viaje conmigo. Nunca he estado más segura de mí misma y de mi música, y este disco lo dice todo. A mis Lovatics que han estado rockeando conmigo desde el principio y a los que acaban de llegar, gracias. Este disco es para ustedes" , destacó Lovato.