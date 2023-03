Casting de Gran Hermano 2023: quiénes son los influencers y ex participantes que enviaron su video de presentación 

Santiago del Moro anunció este domingo que se abrió oficialmente la convocatoria para el casting de Gran Hermano 2023. Minutos más tarde, la página Mi Telefe colapsó por la cantidad de fanáticos que realizaron su inscripción al reality.



Tras el rotundo éxito de la décima edición de GH Argentina, una infinita cantidad de postulantes ya completaron el formulario y enviaron su video de presentación. Entre la amplia lista, se encuentran influencers, estudiantes universitarios y hasta un ex participante.

Incluso, algunos de los posibles participantes revelaron que hicieron las pruebas para esta última temporada, aunque se quedaron en mitad de camino. Hoy, se definirá al ganador del 2022, entre Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares.

Videos del casting para Gran Hermano 2023



A través de las redes sociales, comenzaron a circular los videos que los concursantes enviaron para la convocatoria. En este marco, el usuario @eeemiliano, quien fue un famoso cronista de GH 2022, recopiló algunas de los clips.

Luego del anuncio de la apertura de castings, TikTok ya se llenó de nuevos vídeos de aspirantes a la próxima edición de #GranHermano

— emi (@eeemiliano) March 27, 2023



Mientras que también, aparecieron presentaciones de diferentes influencers como Nahir, más conocida como "Asado de Faso". "Me hice famosa por mis videos de Youtube, que eran relacionados con psicología, filosofía, mucho con el tema de las drogas. Me cerraron seis cuentas de Instagram, justamente por tocar temas muy polémicos", comenzó su presentación.

"Mis perfiles siempre fueron controversiales. Ahora soy streamer, en un momento era youtuber, también hago música. Tengo dos hijas, son gemelas, ahora tienen 9 años. Fui mamá muy joven, a los 17 años quedé embarazada", contó la joven de 27.

Por otra parte, subió su video Oriana Colutta, una influencer que cuenta con más de 500 mil seguidores en TikTok. Ella vive en Vicente López y tiene una familia "tipo", como la definió: "Mamá, papá, hermano". Hoy en día, vive sola junto a sus dos mascotas.

"Mi sueño desde muy chiquita es estar en la tele. Me gusta mucho salir a bailar con mis amigas, soy team cachengue, no me gusta la electrónica, me encanta ir de shopping, no puedo estar sin hacerme las uñas, eso es algo que me preocupa: no sé cómo haría adentro de la casa", se describió.

Además, se calificó como "una persona muy caprichosa y malcriada". "Me cuesta mucho cuando me dicen que no. No lo entiendo, no me digan que no puedo hacer algo porque te juro que voy y lo hago", sostuvo en su video de presentación.

Un ex participante se inscribió al casting de Gran Hermano 2023



Otra de las sorpresas del primer día de la convocatoria fue la inscripción de un ex Gran Hermano. Se trata de Matías Schrank, quien llegó a estar entre los cuatro finalistas de la temporada 2015, en la que Fracisco Delgado se consagró ganador.

"Me anoté de nuevo. Qué se yo", escribió en su cuenta de Twitter. Según contó, ya había intentado participar de la edición 2022, pero no logró ser elegido durante el casting.