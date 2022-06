Retiro étnico: el inesperado circuito de restaurantes del mundo que sorprende en el barrio del centro porteño

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Comer es un placer, también, por razones químicas: al comer, nuestras neuronas segregan una hormona llamada dopamina que está asociada con el sistema del placer del cerebro. Pizzas, pastas, hamburguesas, eso es lo de siempre. Probar sabores de otras culturas es viajar con el paladar gastando mucho menos.

Nada que le dé más dopamina al cerebro que probar un sabor nuevo y rico. Por eso en MALEVA hicimos una selección de 5 restaurantes étnicos que te van a dejar flipando.

1) Mr. Ho: un local entretenido y comida coreana que no se consigue en otro lado (siempre atentos a lo que sucede en Corea y Los Ángeles) / Paraguay 884

¿Saben por qué no se consigue en otro lado? Porque el lugar es atendido por sus dueños, una familia coreana con ganas de compartir la gastronomía de su cultura. "Siempre estamos atentos a lo que está de moda en Corea o en Los Ángeles donde hay una comunidad muy grande que innova bastante", cuenta Abigail Ho, la hija de Martín, el responsable de Mr. Ho que se fue a estudiar cocina a Corea para abrir el restaurante con lo mejor.

"Mi papá es una persona que disfruta mucho comer y eso nos lo pasó a mis hermanas y a mí, que también le damos mucha importancia a salir a comer rico o cocinar algo en familia. La comida siempre nos unió", cuenta Abigail sobre trabajar de su pasión.

Abrieron Mr. Ho en febrero del 2017 en el barrio de Floresta, cerca de su colectividad. Para el 2019 se estaba terminando el contrato y decidieron mudarse a Retiro. "Lo elegimos por ser un barrio más céntrico y la facilidad que tiene para que la gente llegue de muchas maneras. En el que estábamos muchos no se animaban a venir de noche porque no había nada. No sabíamos que en el centro había tanto movimiento. Tampoco teníamos idea de que había tantos tours de coreanos en Argentina", cuenta con la satisfacción de haber hecho una buena elección.

En Mr. Ho la atención es tan personal que muchas veces ella o Martín se quedan hablando con los clientes. "Me he hecho muchos amigos así. Nos esforzamos por ofrecer un buen servicio y de difundir nuestra cocina".

Los platos que mejor salen son: el tokbossam de bulgogui (para armar wraps con lechuga y láminas de masita de arroz con carne marinada y otros acompañamientos), el jeyuk deopbab (bondiola de cerdo picante), ojingo deopbab (salteado de calamar picante o sin picante) o el dakgalbi (el salteado de pollo picante o no, con masitas de arroz).

Tienen una carta amplia y están dispuestos a ayudar a sus comensales a elegir un plato que vaya a ser de su agrado explicando bien la forma de comerlo y los sabores.

2) Kamay Lounge: platos peruanos «a carta cantada» que fusionan sabores japoneses y con la mano de un experimentado chef / T. de Alvear 975

Kamay llega a Retiro en enero del 2022 de la mano del destacado cocinero Raúl Zorrilla Porta, quien estuvo detrás de los fuegos de Olaya, Sipan y más recientemente la Catedral del Pisco. El objetivo de Raúl era claro: ofrecer platos de la cocina fusión peruana a precios muy accesibles, con el cuidado puesto en la materia prima.

La experiencia gastronómica es "a carta cantada": el mozo se acerca a la mesa y describe los diferentes platos nikkei y de la culinaria criolla peruana que rotan a diario, pero se destacan siete clásicos que forman parte de la columna vertebral de Kamay Lounge: el ceviche tradicional o de salmón rosado con leche de tigre de rocoto, el chicharrón de pescado, el lomo saltado, la pollada (pollo deshuesado a la plancha bañado en salsa anticuchera, con papas y ensalada), el arrocito meloso de tinta de calamar (con chipirones y langostino ecuatoriano a la plancha en salsa anticuchera), el chaufa anticuchero (base de chaufa y omelet montado, con anticuchos de lomo, de pollo y de langostinos) y el chaufa Izakaya, un plato para compartir con langostinos y salsa anticuchera. Para el cierre dulce se ofrecen dos clásicos, una torta de chocolate con ganache peruano y el dúo de lúcuma bañado en chocolate y café.

3) Saigón Noodle Bar: deliciosa street food vietnamita a la vista de todos / Marcelo T. de Alvear 818

Saigon nace de la idea de unos amigos de muchos años que decidieron unir fuerzas para traer a la capital porteña los sabores del sudeste asiático. Matías Mc Lurg nacido y criado cerca del barrio vietnamita en Francia y Pablo Marotta quien ya había incursionado en el mundo de la gastronomía conocen a Tom Gnuyen, quien hacia cenas vietnamitas privadas en su casa y lo invitaron a formar parte de la carta del emprendimiento que tenían en mente. "La propuesta surge de la pregunta: ¿por qué una de las ciudades más grandes de Sudamérica no tenía una propuesta vietnamita que cumpliera con los requisitos?", recuerda Pablo.

Su primer local, en una esquina del mercado de San Telmo abre sus puertas en diciembre del 2016, y con el concepto de cocina abierta lograron cautivar el paladar porteño. En julio del 2018 crece la familia con una nueva sede en Retiro. El flujo de turismo y la impronta parisina la hacían la locación ideal para el público al que apuntaban. A este proyecto se sumaba la hermana de Pablo, Ana Marotta. "Saigon Retiro tenía una expectativa muy alta, pero con la misma nobleza del street food vietnamita era una apuesta mayor y poco a poco fuimos ganando un espacio en los corazones de oficinistas, turistas, estudiantes extranjeros, diplomáticos de la zona y residentes. Para todos hay un plato favorito". Tuvieron tanto éxito que, contra todo pronóstico, en medio de la pandemia sumaron un tercer local a la familia en el barrio de Palermo.

Pablo cuenta que el plato más vendido "por lejos" es el Bo Luc Lac, que se convirtió en la estrella de Saigon: base de arroz con ojo de bife salteado en manteca, con salsa de ostras y soja, y para completar un huevo frito que hace magia con el resto de ingredientes. Otro muy pedido es la sopa Pho, el más clásico de la comida vietnamita: es una sopa a base de 7 especias, con fideos anchos de arroz, carne, brotes de soja y algunas hierbas frescas, ideal para mantener la temperatura del cuerpo en temporadas heladas. Dato: también tienen muchas opciones veganas con tofu frito que no se quedan atrás.

4) Nozomi Ryori: auténtica cocina japonesa en 5 pasos / Av. Alem 850 - Mercado de los Carruajes

En medio de la pandemia, una época en la que tener esperanza o desear algo parecía en vano, nace Nozomi que significa «esperanza deseada» con el objetivo de brindar una gastronomía pura y tradicionalmente japonesa en Buenos Aires. "Lo que se busca en Nozomi es servir los platos clásicos que se comen en el país asiático y, a su vez, brindar materia prima fresca y de calidad", cuenta el chef y dueño junto a su familia, Juan Matsuoka.

Nozomi está adentro del Mercado de los Carruajes y se ve cómo cocinan todo desde la barra de madera que funciona como mesa. Podés pedir el menú omakase de cinco pasos especialmente seleccionado por el sushiman (o mejor dicho, el itamae) que consiste en entradita del día, tiradito, sashimis, niguiri y roll. También tienen otros platos que se adaptan a la pesca del día como besugo o corvina. Para acompañar la experiencia hay hasta cerveza japonesa. "Al ser una zona muy concurrida le damos la posibilidad a mucha gente a que conozca la gastronomía de esta cultura".

5) Amazonia: comida fusión latina en la selva amazónica / Av. Alem 850 - Mercado de los Carruajes

En 2019, Francisco García Moritan junto a un grupo aficionado por la gastronomía deciden crear un restaurante de fusión latina en Palermo, un tiempo más tarde ven que Amazonia tenía la oportunidad de seguir creciendo. En febrero abrieron sus puertas en el Mercado de los Carruajes, con un menú adaptado. "Nos pareció un buen lugar porque hay diferentes propuestas gastronómicas, pero no había ninguna latina, siendo un estilo que permite entender la gastronomía actual de nuestro país", cuentan los encargados.

La cocina se concentra en la fusión latina que combina sabores de Perú, Colombia, Brasil y Venezuela. En un principio, sólo había ceviches, rabas y langostinos anticucheros, un tiempo después le sumaron sándwiches para comer ahí o para llevar. También se usan ingredientes exóticos del amazonas, como el huacatay.

6) Tanta: un viaje a Perú - y con la firma de Gastón Acurio - a través de los sabores, además, un refugio vegetal en medio del Centro / Esmeralda 938

Después de 8 años de haber aterrizado en la ciudad, no necesita presentación. Es que un espacio creado por el renombrado chef Gastón Acurio con un jardín de palmeras enmarcado en el centro con boxes alrededor, terraza calefaccionada y dos barras no pasa desapercibido: el mejor ceviche de la ciudad, desde platitos hasta platos súper abundantes (y una carta completamente nueva por la temporada invernal) con una coctelería que no se queda atrás.

El recomendado para entrar en el mundo de la gastronomía peruana es la causa: un plato típico elaborado sobre la base de papa amarilla, limón, ají amarillo, huevo cocido y aceitunas negras. En Tanta tienen de atún con palta, tomate, huevo, mayonesa y huancaína y de pollo deshilachado con lactonesa, palta, tomate, huevo, salsa huancaína, morrón, perejil y criolla.

Es el lugar ideal para salir del caos de la ciudad con una comida en el medio de la naturaleza.

/

Fotos: son todas gentileza de los locales mencionados.