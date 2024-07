Alerta turistas: suman un impuesto para viajar a un destino paradisíaco que deberán pagar todos

El incremento de la tasa turística implicará un mayor gasto para quienes deseen viajar a esta ciudad europea. Y es que, a principios de verano, la italiana Venecia realizó una prueba de una tarifa de entrada para las excursiones de un día.



La ciudad de los canales implementó una nueva medida para regular el flujo de turistas y proteger su patrimonio. A partir de ahora, aquellos que deseen visitar la ciudad por un día deberán adquirir una entrada que contribuirá a la conservación de este destino único.

Venecia: ¿cuánto se deberá pagar por visitarla?

Este incremento busca atraer visitantes responsables y financiar la conservación del patrimonio mientras se mitigan los problemas del turismo excesivo. (Archivo)

Hubo varios conflictos que retrasaron el despegue del programa. Aunque a pesar de las protestas el día de su lanzamiento, la ciudad continuó con su objetivo de frenar el número de turistas, y durante 29 días, a quienes entraban a la ciudad por el día se le cobró 5 euros.

A pesar de no parecer demasiado, el impuesto se pagó 485.062 veces, sumando una cantidad de 2,4 millones de euros (el equivalente a u$s 2,6 millones) .

El plan significó un éxito para la ciudad y hasta una "revolución cultural" por el principal funcionario de turismo de Venecia, Simone Venturi , según Sky News. Es así que ahora se consideró duplicar la cuota de entrada, luego de realizar un análisis completo de las estadísticas en otoño.

Venecia: los datos clave sobre el impuesto para visitar la ciudad

Según el portal TimeOut, alrededor del 60% de los turistas eran italianos, y entre el 6,5% y el 4% eran de Estados Unidos, Alemania o Francia . También se señala que pagar el impuesto tomó solo dos minutos en promedio.

El sitio explica que los turistas que ingresaran a Venecia fuera del horario de 8:30 AM a 4:00 PM estaban exentos de pagar la tarifa. Sin embargo, aquellos que fallaran los controles aleatorios en ese horario enfrentaban multas de entre 50 y 300 euros (u$s 54 a u$s 325) , resaltando la conveniencia de pagar los 5 euros iniciales.

A finales de este año se confirmará si se implementará una nueva tarifa de 10 euros (u$s 10,85) para quienes visiten Venencia durante el otoño. Mientras tanto, se deberá mantener atención a las actualizaciones.