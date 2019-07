[In]visibles, una muestra que indaga en el legado de la cultura afro

La Subsecretaría General de Cultura de San Isidro inauguró el sábado pasado en el Museo Pueyrredón dos muestras que llaman a reflexionar sobre el legado de la cultura afro en estas tierras. Por un lado, "[IN] VISIBLES", producida por el museo y auspiciada por el Grupo Asegurador La Segunda, que reúne obras de arte, documentos originales y objetos arqueológicos. Por el otro, "Hombres blancos", del artista brasileño contemporáneo Marcelo Masagão y en el marco de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur (Bienalsur).

[IN] VISIBLES surge de una conclusión: ni la fiebre amarilla, ni las muertes en el Ejército Libertador ni la pobreza explican el dramático descenso en el país de la población de origen afro a fines del siglo XIX, e interpela ¿Qué pasó con los negros, que ya no se ven? y más, ¿qué pasó con los blancos que habiendo afroargentinos no los asumimos como tales?

“Esta muestra nos hace sentir orgullo de ser parte de una América de los americanos, pero con marcadas influencias europeas, asiáticas y, como queda expresado aquí, africanas, entre otras. Una iniciativa que refleja la mirada universal de los sanisidrenses, que si bien somos localistas, nos sentimos y somos ciudadanos del mundo”, expresó ayer Gustavo Posse, intendente de San Isidro, durante el acto de apertura.

Patio Porteño, un óleo de Prilidiano Pueyrredón (1823-1870) que refleja una escena de la vida cotidiana de mediados de siglo XIX con una mujer blanca, una mestiza y una negra, del Museo Nacional de Bellas Artes, Paseo por Buenos Aires, del alemán Johann Moritz Rugendas (1802-1858), Costa de Buenos Aires con sus lavanderas en el Río de la Plata, del inglés Emeric Essex Vidal (1791-1861), y otra obra muy particular, del Museo Histórico Nacional, que retrata a un jefe de la comunidad afroporteña son algunas de las nueve pinturas que conforman [IN] VISIBLES.

Una muestra que hace dos años se inició en la mente de los organizadores al encontrar datos precisos de la presencia de esclavos en esta quinta colonial (nombres, edades, precio) y ahora abre con un gran collage de fotos de afroargentinos, desde el retrato de una niña blanca en la falda de una esclavizada a la sonrisa amplia y actual de un niño de raíces negras o la figura de Oscar Alemán con su guitarra.

“¿Qué proceso sociológico-histórico ocurrió en este país que nos impidió ver y disfrutar del enorme patrimonio inmaterial que los africanos y sus descendientes nos legaron? Los argentinos debemos asumirnos como el producto de los que estaban, de los que vinieron y de los que fueron traídos a la fuerza. Somos diversos, mestizos y, por lo tanto, únicos. Ojalá este museo y esta exposición contribuyan a construir una relación plural con la verdad y a entender mejor quiénes somos”, dijo Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro y curadora de la muestra, junto con Cecilia Lebrero y Patricio López Méndez.

En otra de las salas dedicadas a la exposición hay documentos originales, como la carta de una esclavizada a su hijo liberto (1848), un Pedido de libertad (1802) de la colección de Mario López Olaciregui, una Solicitud de libre paso dirigida al Virrey y firmada por el padre de Juan Martín de Pueyrredón, perteneciente al museo, y pipas, vasijas, candelabros y piezas de ritual producto de excavaciones del Centro de Arqueología Urbana (CAU).

“Que un museo de esta envergadura ponga el foco en esta temática invisibilizada es clave porque nos ayuda a completar una historia oficial de más de cuatro siglos”, aseguró el antropólogo Norberto Pablo Cirio, uno de los más destacados estudiosos argentinos de este tema, que trabajó en la investigación previa a la muestra, prestó varias piezas de su colección y es el autor de un esclarecedor catálogo que da voz a los protagonistas.

A su vez, en el marco de Bienalsur, organizada por la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) y cuya segunda edición, de mayo a noviembre, estará presente en 110 sedes distribuidas en 44 ciudades de 23 países, Masagão reflexiona desde el arte contemporáneo y de modo crítico con Hombres blancos, una intervención que toma el camino inverso, habla de las personas esclavizadas en siglos pasados invisibilizando al blanco, y remite, de algún modo, a las desigualdades que persisten y reaparecen en muchas regiones.

“[IN] VISIBLES es muy representativa del ideario de Bienalsur, porque trasciende lo meramente artístico y tiene que ver con el acercamiento de las culturas y la integración de América. Desde la gestión cultural, es una muestra tan original y novedosa como necesaria”, expresó Aníbal Jozami, rector de la UNTREF y director general de Bienalsur.

Una muestra que rebate la falsa teoría que no se repicó en ninguna otra nación latinoamericana, la de un país blanco y puro bajado de barcos europeos, y que también recupera linajes y pone el foco en el rico legajo afro presente en lo que hablamos, comemos y bailamos. Y en sus miradas. Las de ellos, que son las nuestras y las de todos, más allá de la sangre.