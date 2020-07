Exhiben online un clásico del San Martín: 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca en versión de Calixto Bieito

El Complejo Teatral Buenos Aire informó hoy que desde el sábado 11 de julio a las 20, se ofrecerá a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca con versión y dirección de Calixto Bieito, pieza estrenada durante la temporada 2010 en la sala Martín Coronado, y que forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín.

El elenco está integrado por Joaquín Furriel, Muriel Santa Ana, Patricio Contreras, Osvaldo Santoro, Hernán Rodrigo Cuevas, Lautaro Delgado, Enrique Federman, Miguel Fontes, Sebastián Rosso y Ana Yovino. Los músicos son Jeromo Amador y Marcelo Aronson, la iluminación de Xavier Clot, el vestuario de Mercé Paloma, la escenografía de Calixto Bieito y Carles Pujol, y el director adjunto es Joan Anton Rechi.

Sobre la obra

Para Bieito, La vida es sueño es un cuento filosófico sobre la incertidumbre y la fragilidad de la condición humana. Basilio, rey de Polonia, tras haber escuchado la profecía de un oráculo la cual decía que su hijo Segismundo sería un rey cruel, decide encerrarlo en una torre diciéndole al pueblo que murió. Esto es descubierto por Rosaura quien, acompañada por su escudero Clarín, viaja a Polonia para tomar venganza de su prometido, Astolfo, y así limpiar su honra. Astolfo, sobrino del rey y heredero al trono en caso de ausencia de Segismundo, abandona a Rosaura porque cree que no es noble y decide casarse con la infanta Estrella. Rosaura mantiene una larga conversación con el príncipe y Segismundo habla sobre la libertad. Clotaldo, el lacayo de Segismundo, los descubre y los detiene para que no revelen el secreto del rey. Clotaldo descubre que Rosaura es su hija, pero decide no contárselo aún. Basilio decide liberar a su hijo para comprobar si se cumple la profecía; pero le hacen creer a Segismundo, narcotizado, que todo ha sido un sueño si es que resulta ser un rey tirano.

Sobre el autor

Pedro Calderón de la Barca es uno de los más insignes y universales poetas y dramaturgos españoles. Nace en Madrid un 17 de enero del año 1600, durante el reinado de Felipe III, de la dinastía de los Austrias, en el seno de una familia acomodada. Al destacar en sus primeros estudios, su educación fue severa y estuvo orientada por su padre a conseguir una capellanía familiar y al orden sacerdotal. A los 14 años, Calderón de la Barca ingresa en la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar Lógica y Retórica; luego culmina su formación universitaria estudiando Leyes Civiles y Canónicas en la Universidad de Salamanca hasta 1620. Ya decidido a dejar la carrera eclesiástica, acoge la vida de las armas y recorre Flandes y el norte de Italia con el Duque de Frías. Al volver a Madrid escribe sus primeras comedias (Amor, honor y poder, es la primera y data de 1623) y lleva una vida desordenada y tumultuosa, donde destaca la pendencia del Convento de las Trinitarias, en 1629: el actor Pedro de Villegas había herido a su hermano y Calderón de la Barca, persiguiendo a aquél saltó la pared del convento, prorrumpiendo en sagrado. Este episodio le granjeó la enemistad de Lope de Vega, porque una hija de sus hijas estaba en aquel convento.

En la década de 1630, ya apagada la luz de Lope de Vega en los Corrales de Comedia madrileños, Calderón de la Barca se consagra como dramaturgo de éxito con La dama duende y otras comedias de tono humorístico. En 1635 ya tenía escrita quizás su obra cumbre: La vida es sueño. Siendo su teatro del agrado de la Corte, Calderón de la Barca obtiene el favor del rey Felipe IV, quien le nombra Caballero de la Orden de Santiago en 1636. Se consagra pues a la escritura de comedias. Sin embargo, entre 1645 y 1647 el dramaturgo pierde a sus hermanos y nace su hijo natural, acontecimientos que lo llevan a replantear su vida. Así las cosas, Calderón de la Barca decide ingresar en la orden franciscana de los “Terciarios” y se ordena sacerdote en 1651. En esta época en su producción literaria da prioridad a los autos sacramentales, pequeñas piezas dramáticas de temática teológica que tenían como finalidad ensalzar el sacramento de la Eucaristía, principalmente. Al final de su vida, a pesar de ser un autor de gran éxito, pasa algunos apuros económicos. Calderón de la Barca murió en Madrid el 25 de mayo de 1681.

Sobre el director

Calixto Bieito es uno de los directores de escena españoles más internacionales. De padre gallego y madre sevillana, Calixto nació en la ciudad burgalesa de Miranda de Ebro. A los quince años emigró a Villanueva y Geltrú y más tarde a Barcelona. Cursó estudios de Filología Hispánica, Historia del Arte y Dirección Escénica en el Instituto del Teatro de Barcelona.

Es un dramaturgo célebre por sus interpretaciones radicales de óperas clásicas. A pesar de la controversia de sus producciones, tiene un gran éxito en toda Europa. Desde 1999 hasta 2008 fue director artístico del Teatro Romea de Barcelona.

Entre sus galardones se encuentra el de la Asociación de Directores de España (2000); el premio al mejor director otorgado por The Irish Times-ESB Iris Adwards (2000); el premio Herald Archangel al mejor artista del Festival de Edimburgo (2003) por Hamlet; el premio al mejor director por la Crítica Teatral de Barcelona (2007); premio Tendencias al creador consolidad por el diario El Mundo (2008) y el premio a la mejor adaptación escénica por la Crítica Teatral de Barcelona (2009) entre otros. Además en 2009 recibió el prestigioso Premio de Cultura Europeo que en ediciones anteriores habían recibido Plácido Domingo, Norman Foster o Frank Gehry.

La labor de Bieito como director de escena operístico fue exaltada por su aportación innovadora a la cultura europea. En el 2011 fue galardonado con el Premio lírico Campoamor a la mejor dirección escénica por Carmen y en el 2013 por su dirección escénica de la ópera Pepita Jiménez. Asimismo obtuvo el premio Franco Abbiati por su Carmen. Ese mismo año se le otorgó el Premi Ciutat de Barcelona por su capacidad para difundir por todo el mundo el teatro y los profesionales de la ciudad de Barcelona. Calixto Bieito fue incluido en la lista de los artistas más importantes de 2007 por la revista alemana de ópera Opernwelt.

En enero de 2010, asumió la dirección del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL) durante dos temporadas. En 2013 fue nombrado director artístico del Teatro de Basilea y en enero de 2016, del Teatro Arriaga de Bilbao.

Entre sus trabajos teatrales se destacan las puestas de Sueño de una noche de verano, Macbeth, Hamlet y El rey Lear, de William Shakespeare; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; Peer Gynt, de Henrik Ibsen, y Galileo Galilei, de Bertolt Brecht.