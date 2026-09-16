Hace más de 15 años, un grupo de amigos argentinos se propuso crear un personaje capaz de acompañar a los chicos con valores positivos y hábitos saludables. El proyecto se llamó Plim Plim y, con el tiempo, dejó de ser una serie infantil para convertirse en un negocio global.

Hoy, la marca supera los 47,4 millones de suscriptores, genera más de 2.000 millones de visualizaciones mensuales en YouTube y acumula más de 80.100 millones de reproducciones históricas en la plataforma.

El crecimiento también modificó la estructura de la compañía. Alrededor del personaje se desarrolló un ecosistema que incluye contenido digital, música, televisión, shows en vivo, licencias, aplicaciones, libros y productos de consumo masivo.

“Lo más interesante es que cada una de esas verticales nos permite encontrarnos con las familias de una manera diferente. Hay chicos que descubren a Plim Plim por una canción, otros por un video, un peluche o una experiencia en vivo. El desafío es que todos esos puntos de contacto construyan un mismo vínculo con la marca y estén atravesados por el mismo propósito”, explica Guillermo “Tita” Pino, creador de El Payaso Plim Plim y presidente de Spiritum Entertainment.

Una marca infantil con un modelo de negocio diversificado

El caso de Plim Plim refleja la transformación de las marcas infantiles en la era digital. La compañía ya no depende de una única pantalla ni de una sola fuente de ingresos: cada plataforma y producto funciona como una puerta de entrada al universo del personaje.

Durante 2025, Plim Plim alcanzó 816 millones de streams de música, llegó a 33 millones de hogares a través de la televisión y reunió a 150.000 espectadores con su Live Tour. Además, su aplicación cuenta con 1 millón de usuarios activos.

La expansión de las distintas unidades también permitió reducir el peso relativo de YouTube dentro del negocio. En 2024, la plataforma representaba el 80% de la actividad. Para 2026, la compañía proyecta que esa participación se ubique por debajo del 70% y apunta a que llegue al 60% en 2028.

“El ecosistema no sólo crece de manera virtuosa, sino que se va equilibrando también”, sostiene el presidente de Spiritum Entertainment.

Cuánto creció Plim Plim en el último año

Los indicadores de consumo muestran una aceleración tanto en las audiencias como en los ingresos de las distintas verticales.

Durante 2025, las visualizaciones en YouTube crecieron un 43% frente al año anterior, mientras que el tiempo de reproducción aumentó un 49%. En esa misma comparación, los ingresos generados por esta unidad crecieron un 91%.

La música también mostró una evolución significativa: los streams aumentaron un 67% y los ingresos de la vertical crecieron aproximadamente un 105% interanual.

En lo que va de 2026, además, la marca ya acumula cuatro meses en los que superó la barrera de los 2.000 millones de visualizaciones mensuales en YouTube.

Más del 90% del negocio se genera fuera de la Argentina

La expansión internacional es uno de los pilares de la estrategia de Spiritum. Actualmente, más del 90% del negocio se genera fuera de la Argentina.

Plim Plim llega a las familias a través de sus canales internacionales de YouTube y de señales de televisión presentes en 17 países. Sus contenidos se publican en diez idiomas y se distribuyen a través de 16 canales.

México, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Colombia y Ecuador conforman el top siete de países con más visualizaciones en YouTube. En música, el listado está integrado por México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

La compañía también amplió su oferta lingüística. A los canales en español, portugués, inglés, ruso, italiano e indonesio se sumaron contenidos en francés, alemán, hindi y turco.

“Hoy el lugar desde donde uno crea no necesariamente determina hasta dónde puede llegar una historia”, afirma Pino.

La primera gira de Plim Plim por Estados Unidos

En octubre de 2026, Spiritum dará un nuevo paso en su estrategia de expansión con la primera gira teatral de Plim Plim por Estados Unidos.

El espectáculo en español Energía Musical recorrerá más de diez ciudades, entre ellas Nueva Jersey, Nueva York, Chicago, Anaheim, Miami y distintas localidades de Texas.

La obra ya superó las 600 funciones en Latinoamérica. La llegada a Estados Unidos busca trasladar al escenario el vínculo que la marca construyó con las familias a través de sus contenidos digitales.

“Para muchos niños y familias, es la oportunidad de ver por primera vez a todos los personajes de Plim Plim cara a cara”, explica Pino. “Y también para muchas familias es la primera experiencia teatral de los más pequeños, algo que construye un recuerdo para toda la vida”.

Estados Unidos se convirtió en uno de los principales focos de crecimiento para la compañía. México y Brasil continúan siendo mercados estratégicos por su escala, mientras que España aparece como otra geografía con potencial de desarrollo.

Bumpy, the Bear: la nueva apuesta de Spiritum

Mientras Plim Plim continúa su expansión, Spiritum Entertainment busca replicar los aprendizajes de estos años en nuevas propiedades intelectuales. Para eso, comenzó a desarrollar nuevas historias y personajes con proyección internacional.

La primera gran apuesta de esta etapa es Bumpy, the Bear, una IP preescolar desarrollada por Spiritum Entertainment y Krakatoa, con participación de Televisión Española.

El proyecto fue diseñado con una estrategia digital first y tendrá una primera etapa compuesta por 52 videoclips musicales de aproximadamente tres minutos y 52 contenidos cortos de 40 segundos.

Los contenidos se producirán en español, inglés y portugués. El estreno en YouTube está previsto para septiembre, aunque el plan contempla avanzar luego hacia televisión, licencias, productos de consumo, experiencias en vivo y nuevas ventanas de distribución.

“Bumpy es una apuesta muy importante para nosotros y el primer gran proyecto de esta nueva etapa del estudio”, cuenta Pino.

La compañía busca aplicar en el nuevo personaje los aprendizajes obtenidos con Plim Plim: la importancia de la música, la recurrencia, la escucha de las audiencias y la creación de contenidos capaces de formar parte de la vida cotidiana de los chicos.

“Por eso decimos con mucho cariño que Plim Plim está presentando a su ‘hermanito’: Bumpy empieza su camino acompañado por todo lo que aprendimos durante estos 15 años”, agrega.

El propósito detrás del crecimiento

Para Spiritum, el propósito no funciona como un recurso de comunicación agregado después del desarrollo del negocio. Es el punto de partida de la marca y el eje que busca sostener su relación con las familias.

“Plim Plim nació con la idea de acompañar a los chicos y a sus familias transmitiendo valores humanos y hábitos positivos a través de la música y el entretenimiento”, explica Pino.

Ese posicionamiento también se convirtió en un diferencial dentro del mercado infantil. La compañía entiende que, cuando una familia elige un contenido para un niño pequeño, está depositando confianza en la marca.

“Para nosotros, propósito y negocio no son dos caminos separados. El desafío siempre fue crecer sin dejar de ser fieles a aquello para lo que nació Plim Plim”, sostiene.

El próximo capítulo de Spiritum combinará la expansión de su principal personaje con el desarrollo de nuevas propiedades. El objetivo es construir marcas infantiles capaces de crecer desde la Argentina hacia distintos mercados, sin perder el vínculo con las familias que las eligen.