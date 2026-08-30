La infraestructura escolar se convirtió en una pieza central para acompañar nuevas formas de enseñar. En Misiones, ese proceso suma dos proyectos vinculados con la educación innovadora: el Silicon Maker School de Dos de Mayo y la futura Escuela Secundaria de Innovación N° 2, que abrirá en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.

Las iniciativas fueron impulsadas por la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación y forman parte de un plan integral de obras financiado con recursos provinciales y ejecutado por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).

A la vez, el programa contempla nuevos edificios escolares y tareas de mantenimiento en 152 establecimientos distribuidos en 42 municipios de la provincia.

Un espacio pensado para aprender haciendo

El Silicon Maker School (SMS), ubicado en la calle San Martín N° 1722 de Dos de Mayo, estará destinado a estudiantes y docentes del NENI N° 2035 y de la Escuela N° 270 “Primeros Colonos”.

El edificio cuenta con 97 metros cuadrados cubiertos y capacidad para 30 alumnos. Su diseño incorpora sectores diferenciados para el trabajo científico y las actividades artísticas, sanitarios y un espacio exterior delimitado por un jardín vertical.

Desde la supervisión de la Regional IX del Ministerio de Educación de Misiones definieron a la obra como “una valiosa oportunidad para fortalecer las propuestas educativas innovadoras de nuestra comunidad”. Según señalaron, el nuevo espacio permitirá que los chicos aprendan a través de “experiencias concretas y situaciones reales”.

La infraestructura escolar se convirtió en una pieza central para acompañar nuevas formas de enseñar. En Misiones, ese proceso suma dos proyectos vinculados con la educación innovadora: el Silicon Maker School de Dos de Mayo y la futura Escuela Secundaria de Innovación N° 2, que abrirá en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.

Las iniciativas fueron impulsadas por la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación y forman parte de un plan integral de obras financiado con recursos provinciales y ejecutado por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).

A la vez, el programa contempla nuevos edificios escolares y tareas de mantenimiento en 152 establecimientos distribuidos en 42 municipios de la provincia.

Un espacio pensado para aprender haciendo

El Silicon Maker School (SMS), ubicado en la calle San Martín N° 1722 de Dos de Mayo, estará destinado a estudiantes y docentes del NENI N° 2035 y de la Escuela N° 270 “Primeros Colonos”.

El edificio cuenta con 97 metros cuadrados cubiertos y capacidad para 30 alumnos. Su diseño incorpora sectores diferenciados para el trabajo científico y las actividades artísticas, sanitarios y un espacio exterior delimitado por un jardín vertical.

Desde la supervisión de la Regional IX del Ministerio de Educación de Misiones definieron a la obra como “una valiosa oportunidad para fortalecer las propuestas educativas innovadoras de nuestra comunidad”. Según señalaron, el nuevo espacio permitirá que los chicos aprendan a través de “experiencias concretas y situaciones reales”.