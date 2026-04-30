En un escenario atravesado por la inflación, la volatilidad y la necesidad de resguardar el poder adquisitivo, invertir dejó de ser una opción para convertirse en una decisión clave en la vida financiera de los argentinos. En este contexto, los ahorristas evolucionaron: hoy demandan más herramientas, mayor diversificación y soluciones que se adapten a sus objetivos personales. Desde ICBC analizan cómo cambiaron estos hábitos, cuáles son los errores más frecuentes al momento de invertir y qué estrategias permiten tomar decisiones más eficientes. Además, explican el rol creciente del asesor financiero y el lugar que ocupan los productos diversificados dentro de las carteras actuales. En esta entrevista, responde Darío Zabuski, responsable comercial Wealth Management ICBC Argentina, quien aporta su visión sobre el comportamiento de los inversores y las claves para desenvolverse en el contexto actual. A continuación, una entrevista en formato de preguntas y respuestas que aborda las principales claves para entender cómo invertir mejor hoy. Hoy tenemos ahorristas más complejos, que buscan más alternativas de productos, mejores herramientas digitales. Empezó con el uso masivo de las cuentas remuneradas y fue migrando hacia la necesidad de productos de mejores retornos esperados. En ICBC hemos acompañando estas necesidades incrementado la oferta de productos, dando servicios personalizados en inversiones y mejorando la usabilidad de nuestras plataformas. Esta mayor exigencia desde los ahorristas es un incentivo enorme a seguir mejorando. Un error muy habitual y costoso es evaluar las inversiones por sus resultados nominales, es decir sin tener en cuenta cómo afecta la inflación al rendimiento. No considerar los rendimientos reales (rendimientos ajustados por inflación) me puede llevar a tomar malas decisiones tomando alternativas que me hagan perder poder adquisitivo. Por eso siempre es necesario hacer las cuentas en términos reales, para saber que estamos cuidando nuestro dinero. El objetivo define las tres variables más importantes: Plazo, perfil y moneda. Hay otras variables que podríamos incluir, pero estas son fundamentales para el armado de la estrategia. Quiero destacar la importancia de definir el objetivo. Ese objetivo me permite entender de que plazo dispongo, que moneda es más eficiente, que riesgo puedo tomar. Una vez definido esto puedo pensar en que invertir con un escenario mucho más claro. Cuando decimos objetivos puede ser un viaje, el adelanto para un crédito hipotecario, generar un ahorro para el futuro, un plan de retiro, etc. Los Fondos Planeamiento son fondos que contienen carteras eficientes armadas por perfiles. Acá vamos a encontrar una diversificación entre distintos tipos de activos tales como acciones, bonos, plazo fijo, etc. Donde la proporción estará dada por el riesgo elegido. Son fondos ideales para las estrategias de largo plazo ya que me permiten diversificar sin ningún esfuerzo ya que ese trabajo lo está haciendo un equipo profesional. Vale destacar que todos los fondos diversifican sus inversiones, la característica particular de los Planeamiento es que diversifican en distintos tipos de activos. Estamos convencidos que es un producto ideal para inversores de largo plazo que entiendan las ventajas de tener una cartera diversificada pero no quieren tener que dedicarse a hacerlo o simplemente no saben cómo. Para que puedan adaptarse a todos los perfiles ofrecemos 3 fondos Planeamiento: Conservador, Equilibrado y Dinámico yendo de lo más conservador a lo más agresivo en términos de riesgo. Las tasas reales están volviendo a terrenos negativos lo que complica las inversiones de corto plazo donde no se deberían tomar instrumentos de riesgo. Las alternativas son Inversión Fácil, para los que requieren de alta disponibilidad y para los que privilegian el rendimiento las opciones son Alpha Ahorro y ALPHA Renta Fija Serie 4, nuestro fondo de LECAP. También en nuestra plataforma online y a través de nuestra App Mobile Banking se pueden operar directamente las LECAP que puede ser muy útil para inversores que tengan una fecha cierta de necesidad de liquidez. La compra de dólares en Argentina como inversión es algo muy habitual pero lamentablemente no es suficiente. El dólar como toda moneda pierde poder de compra con el paso del tiempo ya que se ve afectado por la inflación americana. En Argentina el dólar ha servido en muchos casos como una herramienta de cobertura contra devaluaciones discretas del peso, pero no debería ser una estrategia de largo plazo en sí misma, sino que debemos invertirlos. En ICBC tenemos opciones en dólares para todos los tipos de inversores, desde las alternativas más conservadoras de muy bajo riesgo como ALPHA DÓLAR hasta fondos de acciones como el ALPHA LATAM para perfiles agresivos. También se pueden operar obligaciones negociables que vienen siendo muy utilizadas en el último tiempo. Solo es cuestión de ver que alternativa sirve para mi objetivo, hoy hay muchas opciones para aprovechar. El rol del asesor es muy importante ya que nos da una visión objetiva y profesional de las alternativas. Es una mirada que permite clarificar las ideas evitando las cuestiones más emocionales que muchas veces juegan en contra. En ICBC contamos con un equipo de expertos en inversiones que están disponibles para ayudar en la toma de decisiones a los clientes que puedan necesitarlo. De esta manera contas con el asesoramiento para conocer que opción es mejor para cumplir tus objetivos. El más habitual y peligroso es buscar solo rendimientos sin considerar los riesgos. Los inversores suelen mirar y comparar los instrumentos por el retorno esperado y olvidan mirar las variables de riesgo. Este es el principal aporte de un asesor, la gestión del riesgo, es decir, buscar la eficiencia entre la relación riesgo-retorno esperado. Otro error habitual es concentrar todo en un único producto sin diversificar. Esto se repite mucho en los inversores nuevos lo que es totalmente entendible porque suelen empezar por productos de muy baja volatilidad con los que se sienten cómodos. El problema es que muchas veces mantienen esta estrategia mucho tiempo y termina no siendo eficiente. Por último pero no menos importante es evaluar las inversiones por sus resultados nominales, es decir sin tener en cuenta cómo afecta la inflación al rendimiento. No considerar los rendimientos reales (rendimientos ajustados por inflación) puede llevar a tomar malas decisiones eligiendo alternativas que me hagan perder poder adquisitivo. Por eso siempre es necesario hacer las cuentas en términos reales, para saber que estamos cuidando nuestro dinero. Que el mejor momento para empezar fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. En un contexto desafiante, invertir con criterio se vuelve tan importante como invertir en sí mismo. Definir objetivos, diversificar y considerar el riesgo son claves para no perder valor en el tiempo. Como sintetiza Darío Zabuski, no se trata solo de elegir un instrumento, sino de construir una estrategia alineada con cada objetivo. Y en ese camino, empezar a tiempo sigue siendo fundamental.