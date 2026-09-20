El segmento de las pick-ups experimentó una evolución notable en los últimos años. Si bien históricamente estos vehículos estaban orientados casi de manera exclusiva al trabajo pesado y al transporte de carga, la demanda actual combina esas capacidades operativas con las exigencias de confort, conectividad y versatilidad típicas de un vehículo de uso diario y familiar.

En respuesta a esta transformación del mercado, Renault presentó la nueva “Renault Niagara”. El modelo destaca además por su impronta regional: fue concebido y desarrollado en América Latina, y su producción se llevará a cabo en Argentina para abastecer a los distintos mercados de la región.

Renault Niagara: características

Con un largo que roza los cinco metros (4,94 m) y una trompa musculosa y alta, adopta la estética de las “chatas” más grandes. La gran parrilla frontal en negro lleva la firma de la marca en mayúsculas con una terminación pixelada que llama la atención, escoltada por ópticas Full-LED con una secuencia lumínica de bienvenida.

Detrás de ese look todoterreno con protectores y llantas de hasta 18 pulgadas, las líneas son fluidas y modernas. Un detalle que delata su búsqueda estética: las manijas de las puertas traseras están integradas en el pilar, dándole un aire mucho más estilizado y dinámico.

El habitáculo fue concebido con el nivel de confort, materiales y tecnología que uno esperaría de un SUV de alta gama:

Espacio real para los de atrás: el respaldo trasero se reclina hasta 25 grados —una primicia en su segmento— y ofrece 200 mm de espacio para las rodillas.. Además, esconde un compartimento de 36 litros detrás de los asientos para guardar pertenencias lejos de miradas indiscretas.

Tecnología que te entiende: Niagara estrena el sistema multimedia OpenR Link en una pantalla de 10,1 pulgadas con un salto generacional clave: integra Google Gemini de forma nativa . Ya no se trata de repetir comandos de voz robóticos, sino de hablar de manera natural con una IA conversacional capaz de resolver tareas complejas sin soltar el volante.

Atmósfera personalizada: tablero digital de 10,2 pulgadas, selector de marchas electrónico e-shifter, cargador inalámbrico y una iluminación ambiental configurable en hasta 48 colores.

Eficiencia y músculo en todos los terrenos

Niagara equipa un motor 1.3 turbo (GDi) de 156 CV (y hasta 160 CV en versiones Flex Fuel) que entrega contundentes 270 Nm de torque. La potencia se gestiona a través de una caja manual de sexta o una transmisión automática de doble embrague húmedo (EDC).

Para su andar, estrena una suspensión trasera Multi-link y una puesta a punto específica de chasis que redujo en un 30% las vibraciones de la carrocería. Frena con cuatro discos ventilados y suma una selectora inteligente de modos de manejo (con tracción 4x4 electrónica) capaz de repartir la fuerza según la exigencia del camino. Todo esto con 233 mm de despeje al suelo para que las piedras, los vados o el barro no sean un obstáculo.

En cuanto a la capacidad de trabajo, la caja ofrece 938 litros de volumen, carga útil de 654 kg y puede remolcar hasta 710 kg. Además, suma soluciones prácticas como un cobertor rígido deslizable, enchufe de 12V y ganchos de amarre.

“Niagara ofrece lo mejor de dos mundos: pick-ups y SUVs. Destaca por su diseño robusto, la integración de Google Gemini inédita en el segmento, y mantiene todo lo esencial con una capacidad de remolque de 710 kg y tracción para los terrenos más exigentes”, explicó Jan Ptacek, Head of LCV Business Unit.

Producción nacional con sello cordobés: fabricado en Santa Isabel

Niagara, antes de salir al mercado, completó un exigente programa de desarrollo con casi 800.000 kilómetros y más de 50.000 horas de pruebas extremas por caminos de Argentina, Brasil y Colombia.

“Niagara refleja las ambiciones del Grupo Renault y la transformación continua de la marca. Para satisfacer los requisitos de los clientes locales, fue probada durante más de 50.000 horas y 800.000 km en condiciones extremas. Estamos orgullosos de fabricarla en nuestra planta de Córdoba, que ya cuenta con más de 3,5 millones de vehículos producidos”, explayó Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina.

Diseñada entre Brasil y Argentina, su producción se llevará a cabo en la histórica planta de Santa Isabel, en Córdoba, convirtiéndose en la única de su categoría fabricada en el país. Además, marca el primer paso del plan global futuREady de Renault, que contempla 14 nuevos lanzamientos internacionales hacia 2030 y una fuerte apuesta por la electrificación.

Robusta para encarar cualquier huella, suave y tecnológica para el día a día en la ciudad, la nueva Renault Niagara llega con credenciales de sobra para demostrar que ya no hace falta elegir entre el trabajo duro y el máximo confort.

“Niagara es el primer pilar de la estrategia futuREady para lanzar 14 nuevos modelos internacionales a 2030\. Diseñado, desarrollado y construido íntegramente en América Latina, lleva el ADN de la marca Renault: diseño imponente, confort interior y tecnología digna de un SUV”, concluyó Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault.