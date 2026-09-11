Mar del Plata suele estar asociada a sus playas y a la temporada de verano. Sin embargo, la ciudad también ofrece una amplia variedad de propuestas deportivas para quienes buscan combinar naturaleza, aventura y actividad física durante cualquier época del año.

Desde el mar hasta las sierras, sus distintos paisajes funcionan como escenarios para practicar surf, windsurf, golf, pesca, running, skate, trekking y parapente. La oferta también incluye alternativas menos tradicionales, como el footgolf, una disciplina que combina reglas del fútbol y del golf.

Deportes náuticos y surf frente al mar

Para quienes buscan una experiencia vinculada al mar, el Club Náutico, ubicado en el puerto de la ciudad, ofrece cursos de windsurf, yachting, remo y stand up paddle. No es necesario ser socio para participar de estas actividades.

El surf ocupa un lugar central dentro de la propuesta deportiva de Mar del Plata, reconocida como Capital Nacional de este deporte. La ciudad cuenta con playas de distintas características, tanto para quienes quieren iniciarse como para los más experimentados.

Playa Grande y Varese son dos de los puntos más elegidos. Allí funcionan escuelas que ofrecen clases y alquiler de tablas, trajes y otros elementos necesarios para practicar. También hay alternativas en el Torreón del Monje, el Centro Naval y distintos sectores de la zona norte.

Otra opción es el stand up paddle, una modalidad que se practica sobre tablas de mayor tamaño que las tradicionales y que utiliza un remo para desplazarse sobre el agua.

Golf con vistas al mar y las sierras

Mar del Plata también es uno de los destinos elegidos por jugadores de golf profesionales y amateurs. La ciudad cuenta con cuatro clubes y cinco canchas de nivel internacional, homologadas por la Asociación Argentina de Golf, disponibles durante todo el año para jugadores con y sin handicap.

La variedad de escenarios permite jugar frente al mar, en un paisaje serrano o entre arboledas. Entre las propuestas se encuentra el Mar del Plata Golf Club, conocido como “la catedral del golf” y considerado uno de los campos más antiguos del continente.

Su cancha vieja, ubicada en Playa Grande, es un link de estilo escocés, corto y ondulado. La cancha nueva, emplazada a cinco kilómetros, tiene características de parque. Ambas cuentan con 18 hoyos.

Hacia el sur se encuentra el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados, ubicado a aproximadamente 5,5 kilómetros del Faro de Punta Mogotes. El predio tiene 27 hoyos, amplios fairways y una importante forestación.

También forman parte de la oferta el Marayuí Country Club, con una cancha de nueve hoyos de doble green, y el Sierra de los Padres Golf Club, de 18 hoyos. Este último fue construido sobre las estribaciones de las sierras, con fairways angostos y terrenos inclinados que representan un desafío para los jugadores.

Pesca desde la costa, en lagunas o embarcado

La pesca es otra de las actividades que pueden realizarse durante todo el año. Las opciones incluyen pesca desde la costa, embarcada, de altura, con mosca y con señuelos artificiales.

En la ciudad, los aficionados pueden elegir entre playas, rocas, escolleras, muelles y sectores de la zona céntrica o de los alrededores. También existe la posibilidad de trasladarse a la Laguna de los Padres, uno de los puntos elegidos por quienes buscan alejarse por un momento del paisaje marítimo.

Además, distintos prestadores ofrecen excursiones de pesca deportiva embarcada de altura y media altura. Estas propuestas incluyen los equipos y, en algunos casos, el almuerzo a bordo.

Parapente sobre la costa y las sierras

Para quienes buscan una experiencia más ligada a la aventura, Mar del Plata ofrece vuelos en parapente sobre la costa o las sierras.

Los vuelos se realizan en parapentes biplaza, a unos 200 metros de altura, y no requieren experiencia previa. Desde el aire, los participantes pueden observar los acantilados, el mar y los paisajes serranos desde una perspectiva diferente.

Los prestadores también ofrecen la posibilidad de registrar la experiencia en video HD.

El skate también forma parte de la identidad deportiva de la ciudad. Los skateparks, las veredas y los desniveles de la costa son utilizados tanto por residentes como por turistas.

Por su diseño, ubicación y construcción, el skatepark de la Rambla Bristol es considerado uno de los más importantes y completos del país. A este espacio se suman los de Plaza Mitre, el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini y la ciudad de Batán.

Para quienes buscan una actividad diferente, Mar del Plata cuenta además con la primera cancha de footgolf de Argentina. Está ubicada en la zona de Colinas Verdes, dentro de un entorno de 200 hectáreas de naturaleza y vistas abiertas.

El footgolf combina elementos del fútbol y del golf: el objetivo es golpear una pelota de fútbol e introducirla en los hoyos utilizando la menor cantidad de golpes posible.

Caminatas, running y trekking con paisajes naturales

Los 47 kilómetros de costa ofrecen múltiples alternativas para realizar actividad física al aire libre. Durante todo el año, es habitual encontrar personas que recorren el frente marítimo en bicicleta, a pie, corriendo o en rollers.

Las caminatas con vista al mar también permiten conocer distintos sectores de la ciudad mientras se realiza ejercicio. En paralelo, quienes prefieren el entorno serrano pueden optar por actividades de trekking y senderismo.

Los bosques cercanos a la Laguna de los Padres y los senderos de la zona de sierras permiten recorrer paisajes naturales y observar, desde las alturas, los campos sembrados que rodean la ciudad.

Así, entre el mar y las sierras, Mar del Plata propone una forma distinta de conocer sus paisajes: a través del movimiento, la aventura y las actividades al aire libre, en cualquier momento del año.

Para más información sobre las propuestas deportivas de la ciudad, se puede ingresar a turismomardelplata.gob.ar.