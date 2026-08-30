Desde el 20 de agosto, Access Banking pasó a llamarse ICBC Online Banking y llegó acompañado por una renovación de la experiencia digital. La plataforma mantiene las operaciones y productos que los clientes ya utilizaban, sin embargo, cambia la manera de navegar por ellos, con una interfaz más ordenada y accesos más directos.

La transición, además, es automática. No hace falta cambiar el usuario, la contraseña ni actualizar datos. Los clientes ingresan accediendo desde el sitio institucional de ICBC, ingresando a Online Banking y se encuentran directamente con la nueva versión.

“Con el lanzamiento de ICBC Online Banking realizamos una modernización integral de nuestro canal digital Web, con el objetivo de ofrecer una experiencia más simple, ágil e intuitiva”, explica Gustavo Grigera.

Un cambio que se nota desde el primer clic

Una de las principales diferencias está en la navegación. La nueva plataforma busca que las operaciones más habituales estén más a mano y que sea necesario atravesar menos pantallas para completarlas.

Entre las novedades aparece una función especialmente pensada para quienes miran su cuenta desde lugares públicos: el saldo puede ocultarse o mostrarse con un solo clic. También, se incorporó una nueva agenda de transferencias que permite guardar contactos como favoritos y un acceso más directo a determinados beneficios.

La lógica detrás del rediseño es bastante cotidiana: encontrar lo que se busca sin tener que recorrer toda la plataforma.

Del home banking al celular

Aunque la aplicación móvil continúa siendo la opción recomendada por el banco, para aquellos clientes que prefieren operar ICBC Online Banking desde el celular, la nueva experiencia está diseñada para adaptarse al dispositivo que cada cliente elija utilizar. ICBC Online Banking es responsive, por lo que su contenido se adapta a computadora, tablet y celular, ofreciendo una experiencia optimizada en cada pantalla.

Es un cambio que responde a una costumbre cada vez más instalada: consultar una cuenta o hacer una transferencia ya no depende de sentarse frente a una computadora.

Online Banking: cuáles son los beneficios del cambio

El rediseño no se limita a las operaciones bancarias. Desde la misma plataforma ahora se puede acceder a ICBC Club e ICBC Mall, sin necesidad de salir del entorno de ICBC Online Banking.

El rediseño no es solo estético, responde al uso real en la calle. Según Gustavo Grigera, la plataforma “incorpora nuevas funcionalidades pensadas para brindar mayor privacidad. Por ejemplo, los clientes pueden ocultar o visualizar sus saldos con un solo clic, para operar con mayor tranquilidad en cualquier entorno”.

Los clientes pueden consultar sus puntos e historial de canjes en ICBC Club y acceder a las propuestas de ICBC Mall, que incluyen descuentos y cuotas sin interés.

Así, en un mismo espacio conviven las operaciones financieras habituales con los beneficios asociados a la cuenta y las tarjetas. Si algo no se entiende, también hay ayuda. Otro de los cambios está relacionado con el soporte. La nueva plataforma incorpora herramientas para acompañar al usuario mientras navega, entre ellas CIBI, el asistente digital de ICBC, que permite realizar consultas y gestionar pedidos relacionados con los productos y servicios del banco.

También hay ayuda contextual dentro de las distintas secciones, pensada para orientar al usuario mientras realiza una operación.

Lo importante: no cambia la relación con el banco

Más allá del nuevo diseño, hay algo que permanece igual. La renovación de la plataforma no modifica los productos ni las condiciones que ya tienen los clientes.

Las cuentas, tarjetas, préstamos e inversiones continúan disponibles y se mantienen los mecanismos de seguridad y autenticación habituales.

El cambio, entonces, está principalmente en la experiencia: mismo acceso, mismas credenciales y mismos productos, pero una nueva forma de encontrarlos y gestionarlos.

La apuesta de ICBC es que el usuario tenga que pensar menos en cómo hacer una operación y pueda concentrarse simplemente en hacerla.

Al preguntarle por el espíritu de esta renovación, el Responsable de Home Banking en ICBC resume la meta en una sola idea: buscar que los clientes “puedan resolver sus necesidades de manera más rápida, intuitiva y ágil”, logrando “una nueva forma de hacer lo que necesita el cliente, más simple, más rápido y en un solo lugar”