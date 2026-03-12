El Banco de la Nación Argentina participó nuevamente de Expoagro 2026 con una propuesta centrada en ampliar el acceso al financiamiento para productores y empresas vinculadas al campo. Durante los días de la feria, la entidad presentó un conjunto de líneas de crédito con tasas competitivas y beneficios exclusivos destinados a impulsar la inversión en maquinaria, transporte y otros bienes de capital clave para la actividad productiva. “Estamos con muchas expectativas. Hace 20 años que estamos acompañando a Expoagro y, particularmente, este año es muy especial porque el Banco Nación cumple 135 años y estamos viniendo con una línea de financiamiento muy atractiva para nuestros clientes y para los que no son clientes del Banco”, comentó Gastón Álvarez, Gerente General de Banco Nación. Entre las herramientas más destacadas se encuentra una línea de financiamiento en dólares destinada a la compra de maquinaria agrícola, tanto de origen nacional como importada. Según explicó Álvarez, esta alternativa se posiciona como la principal propuesta de la entidad durante la exposición. La línea permite financiar inversiones con un plazo de hasta cinco años y con una tasa final del 0% para el productor, gracias a un esquema en el que el banco aporta una tasa base del 2,75% y los fabricantes y concesionarios de maquinaria realizan una bonificación adicional. Actualmente, el banco cuenta con más de 1.250 convenios firmados con empresas fabricantes y concesionarios, lo que permite reducir el costo financiero final para los productores que accedan a este tipo de créditos. Banco Nación ofreció líneas de crédito en pesos para la adquisición de maquinaria agrícola nueva. Estas alternativas contemplan una tasa final del 19% anual con plazos de hasta cinco años. En algunos casos, el costo financiero puede ser aún menor. Productores de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, por ejemplo, pudieron acceder a una tasa final del 16% anual, gracias a una bonificación adicional de tres puntos porcentuales resultado de acuerdos firmados entre las provincias y el banco. Una novedad en la propuesta crediticia de este año es la ampliación de los plazos de financiación. Mientras que en ediciones anteriores predominaban los créditos a 36 o 48 meses, ahora el banco prioriza plazos de hasta 60 meses. La extensión del período de repago busca facilitar el acceso al financiamiento y permitir que las inversiones en maquinaria o bienes de capital puedan amortizarse en un horizonte más amplio. En cuanto a los montos disponibles, las líneas en dólares contemplan un cupo máximo de hasta 1,5 millones de dólares por cliente. Para los créditos en pesos, el límite puede alcanzar hasta 2.000 millones de pesos por empresa. De acuerdo con las autoridades del banco, estos niveles de financiamiento buscan garantizar que una mayor cantidad de productores y empresas puedan acceder a crédito para concretar inversiones productivas. El Gerente General del Banco Nación destacó el crecimiento que registró el banco en el mercado de financiamiento en los últimos años. “Desde el año 2023, el banco tenía un share de participación en lo que es financiamiento del 10.7%, el banco logró un máximo histórico en el mes de febrero de 19.3%, siendo el mejor de Argentina”, concluyó Álvarez.