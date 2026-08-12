La electrificación continúa ganando espacio dentro de la estrategia de Chery en Argentina. Con la llegada del nuevo TIGGO 7 CSH (Chery Super Hybrid), la marca representada por Grupo Corven incorpora al mercado local su primer SUV híbrido enchufable, un modelo que combina eficiencia, gran autonomía y un completo nivel de equipamiento.

Este modelo de líneas sofisticadas ya había aparecido ante el público durante las acciones de verano de la automotriz en Cariló y también en el stand que desplegó en la edición 2026 de Expoagro. Ahora finalmente está disponible en la red de concesionarios, ampliando la propuesta de la automotriz dentro de su compromiso con el desarrollo de soluciones de movilidad más eficientes, inteligentes y sustentables. Con este lanzamiento, Chery amplía su oferta electrificada en el país, iniciada en el segmento de los híbridos enchufables con la llegada del sedán Arrizo 8 CSH.

“Este nuevo modelo refleja el camino que estamos construyendo hacia una movilidad cada vez más inteligente y sustentable”, expresó Claudio San Román, director de Chery Argentina.

Claudio San Román, director de Chery Argentina.

Un SUV mediano con foco en el confort

El Chery TIGGO 7 CSH mantiene casi las mismas dimensiones que el TIGGO 7 Pro Hybrid (mild hybrid) ya presente en el mercado local, con 4,55 metros de largo, 1,86 de ancho, 1,69 m de alto y con una distancia entre ejes de 2,67. Su diseño expresa líneas proporcionadas, con un equilibrio entre la sofisticación y la elegancia, conformando una silueta equilibrada que se posa sobre llantas de aleación de 18”. Las luces full LED con firma lumínica, las luces de giro dinámicas y los apliques cromados, son algunos de los elementos que se destacan del conjunto.

Por dentro presenta un agradable nivel de presentación, con materiales nobles, terminaciones cuidadas y una ambientación en la que predominan los tonos oscuros. La ergonomía está bien resuelta, mientras que la habitabilidad está garantizada con plazas traseras de generoso espacio como para que dos adultos se ubiquen muy cómodamente. El baúl, de 565 litros ofrece una considerable capacidad para transportar equipaje al momento de salir de viaje o de cargar las compras del supermercado.

La tecnología ocupa un lugar central en el habitáculo a partir de la doble pantalla de 12,3” para instrumental y multimedia, mientras que el listado para confort contempla: sistema de sonido SONY, techo panorámico, asientos delanteros con regulación eléctrica y climatización, climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W y múltiples asistentes de conectividad.

Seguridad como prioridad

La seguridad constituye otro de los pilares del modelo, que viene con un generoso listado de ítems tanto para seguridad pasiva como activa. Cuenta con múltiples airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor), controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes más control de descenso y ganchos ISOFIX.

A esta nómina se suma la que integran las asistencias a la conducción, las famosas ADAS. La marca anuncia que son un total de 17 funciones, entre las cuales se destacan el frenado autónomo de emergencia, alertas de colisión frontal y trasera, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y cambio de carril, detector de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, junto con funciones avanzadas como asistente de tráfico y control crucero integrado.

Empuje eficiente y a puro confort

Este nuevo TIGGO 7 CSH monta un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor naftero turbo de 1.5 litros de inyección directa con otro eléctrico alojado en la caja. El bloque térmico desarrolla una potencia máxima de 140 CV (105 kW) y un torque de 215 Nm, mientras que el motor eléctrico eroga 201 CV (150 kW) y 310 Nm de torque. Trabajando en conjunto, desarrollan una potencia máxima de 278 CV y un torque de 365 Nm.

Las prestaciones declaradas son acordes al perfil del vehículo: acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

El conductor podrá elegir entre diferentes programas de funcionamiento (HEV, EV y EV+) y, también, optar por uno de los tres modos de conducción: Normal, Eco y Sport.

Martín Scrimaglia, gerente de Planificación y Producto de Chery Argentina, destacó la importancia del lanzamiento “porque simboliza la incorporación de más tecnología a nuestro portfolio. Estamos muy contentos y tenemos grandes expectativas”.

Martín Scrimaglia, gerente de Planificación y Producto de Chery Argentina

El directivo puso especial énfasis en “la autonomía combinada máxima, pero sobre todo en el rango eléctrico puro de casi 100 kilómetros”. Además, señaló que el sistema inteligente de gestión energética alterna de manera constante el funcionamiento de ambos motores, permitiendo extender los beneficios de eficiencia a las distintas condiciones de uso.

Scrimaglia también explicó que el TIGGO 7 CSH convivirá con el TIGGO 7 Pro Hybrid, que continuará comercializándose con una propuesta de equipamiento diferente y un sistema de hibridación suave.

La batería de fosfato de hierro y litio posee una capacidad de 18,4 kWh y -según cifras oficiales- permite recorrer hasta 93 kilómetros en modo completamente eléctrico, de acuerdo con el ciclo de homologación NEDC. Según los datos homologados por la marca, en conjunto, el sistema llega a ofrecer una autonomía máxima combinada de hasta 1.200 kilómetros con un solo tanque de combustible, el cual tiene una capacidad de 60 litros. El avanzado sistema admite carga a través de corriente alterna de hasta 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW, mediante conectores Tipo 2 y CCS2. En ese sentido, la marca vende el vehículo incluyendo el cargador portátil (también conocido como de emergencia, apto para conectar a un toma corriente doméstico) y un cargador de pared, conocido como wallbox, facilitando diferentes alternativas de carga para el uso cotidiano.

Con esta incorporación, Chery continúa ampliando su estrategia de electrificación en la Argentina y fortalece su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado.

Precio, garantía y disponibilidad

El nuevo Chery TIGGO 7 CSH llega desde China con una paleta de 6 colores: Tech Grey, Phantom Grey, Khaki White, Carbon Crystal Black, Nasdaq Silver y Emerald Blue. El precio de venta al público es USD 36.500. La garantía general, en tanto, es de 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero), y el tren motriz CSH (motor, caja y baterías) se extiende a 8 años o 150.000 km.