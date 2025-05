Diseñó los zapatos que elige Cristina Kirchner y ahora va por el mercado internacional

En San Telmo, sobre Defensa, uno se choca, hacia el final de la calle, con el local de Jessica Kessel. Adentro todo es rosa. Las paredes, los cuadros, los estantes que exhiben los zapatos, y el corazón de un metro de altura que reposa sobre el sillón, también rosa, se funden en una única paleta de colores.

Sus zapatos remiten a una argentinidad popular, pero con diseños que son, quizás, para pocos: los tacos Sandro o Caterina argenta -que llevan los colores de la bandera de Argentina-, los mocasines Coronado que están inspirados en los símbolos patrios y llevan en su diseño la moneda de un peso, o las chatitas azules y amarillas Jean Luc Boquita. Son zapatos que usan la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o la escritora Mariana Enriquez, o personalidades como Charo López, Lorena Vega y Malena Pichot .

"Tardé ocho meses en hacer mi primer par de zapatos", cuenta Jessica Kessel que, doce años atrás, salió un día de su sesión de terapia con la idea de que podía crear sus propios zapatos. "Al día siguiente llamé a un maestro zapatero y empecé a estudiar con él", recuerda.

Mientras Kessel trabajaba en relación de dependencia como secretaria de un funcionario público, se introducía en el mundo del diseño. Iba a Boedo a comprar cueros, pensaba el desarrollo del calzado, aprendía a trabajar sobre una horma. "No era lo que pensaba hacer, pero me fascinó. Por primera vez me encontré con algo que dije ‘yo quiero hacer esto siempre'".

Esa fascinación estaba motivada por su búsqueda de crear algo que se saliera de los lugares comunes de la moda tradicional y de llevar al mercado una pieza original que se distinguiera por su geometría y color. "En su momento no había muchas marcas del calzado y las propuestas eran plataformas de colores negros o marrones y yo usaba zapatitos mocasines, abotinados, con taquitos de 4 centímetros. Eran más raros y de colores particulares. Busqué eso", explica Kessel sobre sus desarrollos que se producen 100% a nivel nacional.

De familia comerciante -sus padres son anticuarios- Kessel cuenta que siempre quiso tener su propio negocio, pero para ello debía encontrar, primero, un fabricante que quisiera materializar sus diseños. Diseñó cinco modelos en distintas combinaciones y mandó a hacer 50 pares de zapatos a su primer fabricante que tenía un taller en Wilde - al costo de $ 300 cada uno y lo que representó una inversión aproximada de $15.000 -. "A las 7 de la mañana agarraba el auto y me iba desde Núñez hasta Wilde. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo", dice. "Abrí una página de Facebook y publiqué los zapatos. Cuando llegaba a mi casa tenía 100 consultas. Vendí todo", resume.

Diseño, gestión, expansión

Actualmente Jessica Kessel tiene dos locales, en Palermo y en San Telmo, donde vende alrededor de 190 pares por mes -del total de sus ventas, el 50% es a extranjeros- con precios que rondan entre los $250.000 hasta los $350.000 . Según comenta la diseñadora, hacer un desarrollo desde cero puede tomar desde 90 días de producción hasta 8 meses .

La emprendedora Jessica Kessel

"Yo me encargo del diseño, pero también estoy recontra metida en el desarrollo. Hablo con todos los proveedores, fabricantes de todos los insumos, de cuero, de tacos, de herrajes. Estoy muy metida en el proceso productivo. No solo me encargo de diseñar, porque no funcionaría", dice, y explica que por cada par de zapatos intervienen entre 7 y 8 personas en el proceso (cada uno se encarga de una parte del proceso).

"Es muy difícil desarrollar calzado porque en el proceso suceden millones de cosas y además siempre nos impactan los cambios económicos y los movimientos del dólar. 2024 fue, sin dudas, un año desafiante. La incertidumbre económica y la cautela de las consumidoras impactaron directamente en el mercado. Sin embargo, nuestra comunidad se mantuvo firme", explica la diseñadora sobre su negocio que proyecta un crecimiento de entre el 25% y el 30% para este año .

En los últimos meses, la marca comenzó a comercializar su producción en Entre Ríos y proyectan, en el corto plazo, desembarcar en Misiones, Santa Fe, y el sur del país, y ya están en conversación para realizar sus primeras exportaciones a España y México.

"Tengo un montón de clientas de México y creo que el producto sería muy bien recibido por sus colores, diseños y por la versatilidad de la gente de allá. Es uno de los lugares donde más clientas tengo", dice.