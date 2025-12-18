En esta noticia
La administración de Donald Trump implementó una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Su gestión se enfocó en endurecer las vías legales de ingreso, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que podrá deportar sin posibilidad de apelación a todas las personas que formen parte o tengan vínculos con actividades criminales y que representen una amenaza para el país.
Alerta: Estados Unidos deportará a inmigrantes con Green Card por esta razón
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ciertos titulares de Green Card habrían colaborado con Viv Ansanm, una coalición de pandillas haitianas que ha sido recientemente clasificada como organización terrorista extranjera, lo que justificaría su deportación de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ha confirmado que revocará el estatus de residente permanente y expulsará del país sin derecho a una audiencia a todos los inmigrantes que formen parte o colaboren con cualquier organización criminal terrorista.
Razones adicionales por las que Estados Unidos puede deportar a inmigrantes con Green Card
De acuerdo con las directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, todos los residentes permanentes que incurran en algunas prácticas ilícitas pueden perder su estatus legal y ser deportados de inmediato. Estas prácticas incluyen:
- Fraude matrimonial.
- Violencia doméstica.
- Homicidio.
- Voto ilegal en elecciones estadounidenses.