Tanto en la cocina como en diversos tratamientos de medicina alternativa, el perejil se destaca como una de las hierbas más valiosas que nos ofrece la naturaleza.

Esta planta herbácea, originaria del Mediterráneo oriental, ha sido reconocida desde hace al menos 3000 años. Según información del portal oficial del Gobierno de México, durante la Edad Media estuvo vinculada a la magia y, en la actualidad, se utiliza para curar el “espanto, la caída de mollera y en Michoacán se emplea para aliviar el dolor de muelas, realizando buches con las hojas y el tallo".

Existen diversos rituales de curación, abundancia y prosperidad. En esta ocasión, te presentamos dos métodos para activar las propiedades mágicas del perejil para atraer prosperidad y riqueza a tu vida.

Ritual del dinero: en que parte del cuerpo llevar el perejil para atraer la prosperidad sin trucos (foto: archivo).

¿Dónde llevar hojas de perejil para atraer riqueza?

Según el sitio Amuletos y Talismanes, el perejil renueva la energía, proporciona confianza en nosotros mismos, otorga armonía, alivia el dolor y la depresión, brinda fuerza y vitalidad y es ampliamente utilizado para prevenir enfermedades oculares.

Para atraer riqueza, se recomienda colocar el perejil en un lugar central del hogar si se está en casa, o en el bolsillo izquierdo al salir a la calle.

Ritual de purificación del hogar con perejil

De acuerdo al artículo de Amuletos y Talismanes, para realizar un trabajo de purificación del hogar con perejil necesitarás un mazo de la planta, agua mineral o de lluvia, un vaso de cristal liso, azúcar y canela.

La ceremonia, explican, debe realizarse "el mediodía del martes“. Para ello, cada habitación de la casa debe contar con vasos de cristal con agua preferentemente de lluvia.

En cada vaso, pondrás unas hojas de perejil, azúcar y canela durante 7 días. “Si el perejil se marchita/se pone feo es porque absorbe la mala energía. Por el contrario, el perejil se mantiene fresco durante esos días, indica que en la casa solo pasarán cosas buenas", concluyen.