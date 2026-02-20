En virtud de la revalorización de las pensiones aprobada para 2026, que está vinculada a la evolución media del IPC durante 2025, los jubilados y pensionistas experimentarán un incremento en sus cuantías desde el primer pago del año. En este contexto, muchos beneficiarios se cuestionan cuándo recibirán la pensión correspondiente al mes de enero y en qué fecha se acreditará el dinero según su entidad bancaria. Por consiguiente, las entidades bancarias han establecido sus calendarios de pago, con el propósito de que los pensionistas estén informados sobre cuándo podrán acceder a sus ingresos mensuales. De manera oficial, la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido, lo que implica que el pago correspondiente a enero se ordena a finales de ese mismo mes o en los primeros días hábiles de febrero. Sin embargo, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso a sus clientes varios días antes, generalmente entre el 20 y el 25 de febrero. Este adelanto no es una obligación legal, sino una política comercial de cada entidad financiera. Por lo tanto, no todos los pensionistas cobran el mismo día ni todos los bancos mantienen siempre la misma fecha de anticipo. Como se detalla en el portal especializado HelpMyCash, los bancos pueden adelantar el pago porque “ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe”, lo que les permite anticipar el ingreso sin asumir riesgos adicionales. A continuación, se presentan las fechas estimadas de pago de las principales entidades bancarias en España para la pensión correspondiente a febrero de 2026, basadas en los calendarios habituales de adelanto utilizados en años anteriores: