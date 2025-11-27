El reciente resultado electoral que consolidó el rumbo político y económico del oficialismo marcó un momentum que puede resultar determinante en la dinámica de negocios de la Argentina y en redefinir las proyecciones para 2026. Disipar el riesgo político de corto plazo y reforzar la gobernabilidad con una nueva composición legislativa eran dos condiciones necesarias para abrir una fase de mayor estabilidad en la que las reformas estructurales puedan convertirse en la tarea central del Ejecutivo.

Este escenario generó un estímulo de confianza inmediato en los mercados, pero la dinámica sostenida dependerá de la capacidad de transformar esa expectativa en competitividad real. El apoyo en las urnas expresó un respaldo político que podría marcar un cambio de época, más estructural que coyuntural, y habilitar una etapa de estabilidad más robusta, donde la construcción de consensos vuelva a ser una variable de sustentabilidad.

Ignacio Aquino, socio de PwC y líder de Deals, contextualizó la expectativa de los capitales: “El proceso eleccionario generó un impacto positivo por mayor previsibilidad y sostenimiento de la política económica”. La perspectiva es que el triunfo genere un shock de inversiones futuro.

En ese sentido, el analista consideró que “2026 va a ser un mejor año”, y que habrá grupos que completarán decisiones pendientes mientras otros esperarán una eventual reelección para validar la continuidad del rumbo.

Los inversores miran reservas, deuda y riesgo país

Damián Di Pace, director de Focus Market, detalló los ejes macro que miran los inversores. “Será clave la acumulación de reservas del Banco Central, porque es el principal respaldo de la política cambiaria y un test de credibilidad”. También señaló que el acceso al mercado voluntario de deuda será un indicador central de normalización financiera.

El cumplimiento del cronograma de pagos de deuda, tanto en moneda local como extranjera, y una política fiscal prudente serán determinantes para mantener el riesgo país en niveles manejables.

Según la consultora Abeceb, la volatilidad reciente obedecía más al frente político que a dudas sobre los fundamentals. En su último informe destacó que, tras el triunfo, “los inversores reacomodaron expectativas: subieron bonos y acciones, bajaron brechas y se moderaron tasas”. Más que euforia, habló de validación del rumbo y apuesta a la continuidad.

Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina A.Pinta

El resultado electoral, sumado al respaldo explícito de Estados Unidos, da margen para sostener la estrategia cambiaria y monetaria vigente sin ajustes inmediatos. En el corto plazo, el Gobierno tiene espacio para administrar liquidez y estabilizar expectativas, aunque el riesgo es sobrerreaccionar: el mercado argentino tiende a amplificar los ciclos.

Calibración macro: cepo, reservas y tasas

Aquino subrayó la relevancia de la estabilidad financiera: “Con un riesgo país arriba de 1000 puntos es imposible pensar en inversiones significativas, pero si sigue bajando habrá efectos virtuosos”, desde financiamiento hasta toma de decisiones corporativas.

El desafío de esta fase es la “calibración”: capitalizar el optimismo sin perder disciplina macro ni secuenciar mal las decisiones. Entre las prioridades están mejorar condiciones de rollover de deuda, acumular reservas en un marco de mayor independencia del BCRA y avanzar en una eliminación gradual y creíble del cepo, clave para destrabar inversión extranjera directa.

El foco también estará en bajar la inflación. Si continúa la desinflación, podrá reducirse la tasa de interés, lo que dinamizaría el crédito al sector privado y mejoraría condiciones de inversión y consumo. Para Di Pace, “2026 podría ser un punto de inflexión para la inversión privada local” siempre que haya previsibilidad y reglas claras.

“La inversión privada local debe ser el principal motor del crecimiento”, agregó, porque genera empleo, impulsa productividad y mejora competitividad. Para eso será crucial volver a tener financiamiento a tasas razonables, reducir impuestos distorsivos y estabilizar expectativas.

Reformas tributaria y laboral: el núcleo del ciclo 2026

El escenario de negocios dependerá directamente de la confianza en el rumbo macro. Si el Gobierno sostiene una política coherente, podría verse el reingreso de capitales locales hoy en posiciones defensivas, lo que permitiría recomponer inversión doméstica y consolidar un ciclo más estable y sustentable.

Otro punto decisivo: el triunfo electoral otorga la legitimidad necesaria para impulsar en el Congreso las reformas tributaria y laboral, consideradas claves para bajar los costos sistémicos que encarecen producir en la Argentina.

Aquino destacó sus efectos multiplicadores: “Si el agro tuviera condiciones, toda esa plata se reinvertiría: más actividad, más bienes de capital, más transacciones”.

La lógica oficial reconoce que ambas reformas afectan a todas las compañías, por lo que serán necesarias previsibilidad y consenso. Di Pace remarcó que el país será más atractivo si demuestra capacidad para simplificar el sistema tributario, modernizar el mercado laboral y reforzar la seguridad jurídica.

Consumo, expectativas y los sectores que pueden traccionar

Abeceb señaló que para generar empleo se requiere reducir costos de contratación (vía reforma laboral) y aumentar retorno de inversiones (vía reforma tributaria). “La ciudadanía empoderó al Gobierno para avanzar con ambas reformas”, resumió.

De cara a 2026 se espera una recuperación moderada, primero por exportaciones e infraestructura y luego por consumo, a medida que mejore el poder adquisitivo y vuelva el crédito.

Damián Di Pace, director de Focus Market

Abeceb indicó que el ICC de la Di Tella subió 6,3%, señal de que la expectativa empieza a moverse antes que el bolsillo. La pregunta es si el freno del consumo responde al efecto salario o al efecto precio, con una góndola todavía poco competitiva.

Aquino explicó la dualidad entre lo psicológico y lo estructural: “El despeje del riesgo aumenta el consumo, pero el cambio de modelo económico es un proceso más largo”.

Industria, construcción y comercio: el impacto en el PBI

Los sectores con mayor arrastre —industria, construcción y comercio— serán decisivos. Si logran dinamizarse, el impacto sobre PBI y empleo será significativo.

Di Pace remarcó que “el consumo no repunta sin inversión privada local”, porque es la inversión la que reactiva proyectos productivos, amplía capacidad instalada y genera empleo formal.

Todas estas transformaciones apuntan a un cambio en la lógica de negocios: moverse solo por expectativas de corto plazo puede ser costoso, pero la estrategia debe seguir siendo de largo.

La oportunidad está en transformar la estabilidad política en una plataforma para decisiones más estructurales: inversión, productividad y reposicionamiento competitivo.