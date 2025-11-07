En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.656. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.26%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.0065%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 1.66% en su variación. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas del país.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.93%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.90%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un ambiente más optimista para el Quetzal.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de una mayor confianza en el mercado y en la estabilidad económica del país.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.