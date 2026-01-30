En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.666 este viernes, 30 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.2%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.03%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 1.91%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas del país.

Conoce la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 27.34%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más importantes. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores externos que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La economía global y las políticas monetarias son elementos clave que podrían afectar esta tendencia en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.