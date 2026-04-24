La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6385 este viernes, 24 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 2.16%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco cayó -1.31% y en el último año retrocede -45.61%, evidenciando una tendencia bajista. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 22.17%, es mayor que la volatilidad anual del 19.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La moneda Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su cotización en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere una recuperación relativa en el mercado. Con un cambio favorable en la cotización, es posible que la confianza en la economía local esté mejorando, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la tendencia al alza del Quetzal en el corto plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.