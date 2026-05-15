Al cierre de mercados de este viernes, 15 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.623. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.21%. La cotización del quetzal guatemalteco cayó -7.86% en la última semana y acumula -58.04% en el último año, evidenciando una marcada tendencia bajista. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.37%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 19.75%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica. El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.